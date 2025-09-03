Menü Kapat
Teknoloji
Savunma ve havacılık sanayisi ihracatta rekor kırdı: Ağustosta 834 milyon dolar

Savunma ve havacılık sanayisi, ağustos ayında 834 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Geçen yıla göre yüzde 97,3'lük bir artış kaydedildi.

Savunma ve havacılık sanayisi ihracatta rekor kırdı: Ağustosta 834 milyon dolar
Savunma ve havacılık sanayisi ağustos ayında 834 milyon dolarlık yaptı. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 97,3'lük bir artış yaşandı. İhracat rakamlarını Cumhurbaşkanlığı Başkanı Haluk Görgün NSosyal hesabında açıkladı.

Savunma ve havacılık sanayisinde ağustos ayında gerçekleşen ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97,3 artarak 834 milyon dolara ulaştığını açıklayan Haluk Görgün, ocak-ağustos döneminde toplam ihracatın da yüzde 45 artışla 5 milyar 418 milyon dolara yükseldiğini vurguladı.

Savunma ve havacılık sanayisi ihracatta rekor kırdı: Ağustosta 834 milyon dolar

"TÜRKİYE İÇİN DURMAKSIZIN ÇALIŞMAYA DEVAM"

Görgün, paylaşımında şunları kaydetti:

"Savunma Sanayii Başkanlığı olarak uluslararası işbirliği faaliyetlerimiz ve yüksek teknolojiye dayalı ve katma değeri yüksek ürünlerimizle ihracatın sürdürülebilirliğini teminat altına almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ana yüklenicilerimizden KOBİ’lerimize uzanan bu başarı zincirini hep birlikte daha da ileriye taşıyacağız.

Savunma ve havacılık sanayisi ihracatta rekor kırdı: Ağustosta 834 milyon dolar

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu ihracat hedeflerine ulaşmak için sektör olarak gece gündüz çalışmaya ve yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz.

 Emeği geçen tüm firmalarımızı, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve başkanlık personelimizi yürekten tebrik ediyorum. Milli teknolojilerle büyüyen bir için, durmaksızın çalışmaya devam!"

Savunma ve havacılık sanayisi ihracatta rekor kırdı: Ağustosta 834 milyon dolar
