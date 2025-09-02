Yunanistan'dan itiraf gibi yazı: 'Türkiye'nin silahlanma patlaması baş ağrısı!'

Yunanistan basınının ünlü gazetelerinden Kathimerini Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarına dair değerlendirme yazısını manşetinden yayınladı. "Türkiye’nin silahlanmada yaşadığı patlama, Yunanistan için baş ağrısı oluşturuyor" başlığıyla dikkat çeken analizde Atina'nın duyduğu endişe vurgulandı.

"ATİNA'NIN ÇABALARI ETKİSİZ"

Atina’nın da ihmal edilen savunma sektörünü canlandırma çabalarının etkisiz kaldığına işaret edilen haberde, "Türkiye’nin zinde ve kendi kendine yeten savunma sanayisi, Ankara’yı silah ithalatına bağımlı olmaktan kurtardı ve bir çatışma halinde NATO müttefiklerinin uygulayabileceği muhtemel bir silah ambargosuna karşı dirençli hale getirdi. Diğer yandan Yunanistan, cephane konusunda dahi kendine yetmekten uzak ve savunmasız durumda" denildi.

BAYKAR'A ÖVGÜ

Atina için daha büyük endişe oluşturan meselenin Türkiye’nin savunma sanayisindeki yeteneklerini Avrupalı güçlerle olan ilişkilerini güçlendirmek için kullanması olduğuna dikkat çekilen haberde, "İspanya ve İtalya, çoktan Ankara ile kapsamlı savunma ortaklıklarını sürdürüyor ve diğer Avrupa ülkelerinin de bu yolu izlemesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın yönettiği Baykar tarafından geliştirilen insansız hava araçları dahil olmak üzere Türk savunma ürünleri, küresel jeopolitik türbülans sırasında Avrupalı partnerler için cazip alternatifler sunuyor. Yunan diplomatlar, Brüksel ve diğer büyük Avrupa başkentlerinde bu zorluklarla defalarca yüz yüze gelmiş durumda" ifadelerine yer verildi.

YUNANİSTAN TÜRKİYE'NİN GERİSİNDE

Diğer yandan, Yunanistan’ın savunma sanayisinin kemer sıkma yılları boyunca bazı istisnalar dışında ciddi bir şekilde gerilediğine dikkat çekilen haberde, "Son dönemde yapılan yatırımlar gelişmiş savaş uçakları, firkateynler ve İsrail silah sistemleriyle caydırıcılığı artırsa da bunlar, yerli üretimi canlandırmada pek etkili olmadı" denildi.

Bazı umut verici adımlara rağmen Yunanistan’ın Türkiye’nin gerisinde kaldığı ifade edilen haberde, "Türk savunma sanayii, bugün hem bir diplomasi aracı hem de Avrupa savunma şirketleri için rekabetçi bir ortak konumunda. Atina için yerli kabiliyetleri yeniden inşa etmek, bölgesel gerilimlerin sürdüğü bir ortamda acil bir öncelik olmaya devam ediyor" denildi.