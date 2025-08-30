İşte TEKNOFEST Mavi Vatan'da ilgi gören savaş gemileri!

İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda devam eden TEKNOFEST Mavi Vatan'da sergilenen savaş gemileri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.



Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, deniz ve su altı teknolojilerine odaklanan "Mavi Vatan" temasıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda devam ediyor. Sergilenen TCG Anadolu başta olmak üzere TCG Akhisar, TCG Alemdar, TCG Burgazada ve diğer savaş gemileri, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.



Festival alanı dron kamerası ile havadan da görüntülendi.



TEKNOFEST, 31 Ağustos’a kadar ziyaretçilere açık olacak.