Selçuk Bayraktar duyurdu! Bayraktar KALKAN DİHA, 40. testini de başarıyla tamamladı

27 Temmuz 2024 10:25 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 10:25

Selçuk Bayraktar dünyaya seslendi! "Adil bir dünya için Filistin'i destekleyin"

Selçuk Bayraktar dünyaya seslendi! "Adil bir dünya için Filistin'i destekleyin"

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirmiş olduğu Bayraktar KALKAN DİHA, testlerine hız kesmeden devam ediyor. Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Bayraktar Kalkan DİHA, 40'ıncı uçuş testini başarıyla tamamladı.

TÜRK HAVACILIĞININ ALTIN ÇAĞI

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar KALKAN DİHA'nın 40'ıncı uçuş testini gerçekleştirdiği anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Video, "Türk Havacılığının Altın Çağı" ifadesiyle açılıyor.

BAYRAKTAR KALKAN DİHA'NIN UÇUŞ TESTLERİ BAŞARIYLA SÜRÜYOR

Bayraktar KALKAN DİHA nisan ayında VTOL Uçuş Testi kapsamında 14 bin 500 feet irtifaya çıkmıştı ve 70 saatlik başarılı uçuş süresini geride bıraktı. Testlerini başarıyla sürdüren KALKAN DİHA, Taktik İHA sınıfında bir hava aracı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Baykar'dan gelen bilgilere göre, araç otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabiliyor. Elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçecek, seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru aktif halde bulunacak şekilde tasarlandı.

İniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı opsiyon bulunuyor. Hava aracı, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine de sahip.

BAYRAKTAR KALKAN DİHA ÖZELLİKLERİ

Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfındaki hava aracı Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA) özellikleri:

Temel uçuş performans kriterleri

45-50 Knot Seyir Hızı

8000 Feet Operasyonel İrtifa

3 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

5 Metre Kanat Açıklığı

Dikey İniş Kalkışlı

70 Knot Maksimum Hız

14000 Feet İrtifa Tavanı

6 Saat Havada Kalma Süresi

75 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı

100 Kilometre Haberleşme Menzili

1.5 Metre Uzunluk

Gelişmiş Özellikler