Selçuk Bayraktar paylaştı! TOS-TOS projesini geliştiren gençlere tebrik!

10 May 2024 19:40 - Güncelleme : 10 May 2024 19:45

En Büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin (TEKNOFEST) X hesabından 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftasında anlamlı bir proje paylaşıldı. Engelli bireylerin rahat etmesi için öğrenciler tarafından geliştirilen proje Baykar lideri Selçuk Bayraktar’ın da dikkatini çekti. Bayraktar, gençleri anlamlı projeleri için tebrik etti.

“ENGELLİ KARDEŞLERİMİZ RAHAT ETSİN”

Öğrenciler projeyle ilgili şu bilgileri verdi: “TOS-TOS, yani Tekerlekli Otomatik Sandalye adlı projemizin amacı, engelli kardeşlerimizin daha rahat bir şekilde hareket etmesi ve okulda daha rahat eğitim alması. Bu projeyi özellikle deprem bölgesindeki arkadaşlarımız için tasarladık.”

“KARDEŞLERİMİ TEBRİK EDİYORUM”

Baykar lideri Selçuk Bayraktar, projenin kendisini sevindirdiğini paylaştı. Bayraktar, şunları kaydetti:

“Bütün emek ve gayretini iyilik adına sarf eden genç kardeşlerimizle aynı yolda yürümenin mutluluğunu yaşıyorum. Engelleri aşarak projeler geliştiren kardeşlerimi tebrik ederim.”