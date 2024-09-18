Selçuk Bayraktar paylaştı: Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA'dan yeni görüntüler

18 Eylül 2024 10:28 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 10:31

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA'nın yeni fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Milli olarak geliştirilen uçağın fotoğrafları kısa sürede büyük ilgi ve beğeni topladı. Peki Bayraktar KIZILELMA özellikleri neler?

Selçuk Bayraktar duyurdu: Türkiye, kendi küresel konumlama sistemini kuruyor! ABD ve AB'ye rakip olacak

Selçuk Bayraktar duyurdu: Türkiye, kendi küresel konumlama sistemini kuruyor! ABD ve AB'ye rakip olacak

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar​, milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) Bayraktar KIZILELMA​'nın fotoğraflarını paylaştı. Bayraktar'ın paylaşımı kısa süre içerisinde onbinlerce görüntülenme alırken, binlerce beğeniye ulaştı.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN YENİ KIZILELMA PAYLAŞIMI

Türkiye​'nin ilk insansız savaş uçağı olma özelliği taşıyan Bayraktar KIZILELMA için seri üretim çalışmaları hızla devam ediyor. 2025'te TCG Anadolu​'ya konuşlandırılması beklenen KIZILELMA MİUS'un Selçuk Bayraktar tarafından paylaşılan fotoğrafları, izleyenleri hem gururlandırdı hem de heyecanlandırdı.

Bayraktar KIZILELMA, agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek. Düşük radar kesiti sayesinde güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak MİUS, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine de sahip. Ayrıca KIZILELMA, gövde içinde taşıyacağı mühimmatları sayesinde belirlenen hedefe taarruzda bulunabilecek.

BAYRAKTAR KIZILELMA ÖZELLİKLERİ

Temel uçuş performans kriterleri

• 5 Saat Havada Kalış Süresi

• 1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

• 8.5 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı

• 0.6 Mach Seyir Hızı

• 0.9 Mach Maksimum Hız

• 30.000 Feet Operasyonel İrtifa

• 500 nm Görev Yarı Çapı

Gelişmiş Özellikler

• Otomatik İniş ve Kalkış

• Düşük Görünürlük

• Yüksek Manevra Kabiliyeti

• Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

• Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

• AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık