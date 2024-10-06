Selçuk Bayraktar TRT dizisinde rol aldı! Gökyüzünden sonra sıra sahnelerin tozunda

06 Ekim 2024 20:24 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 20:31

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen teknolojilerde imzası bulunan Selçuk Bayraktar, bu sefer de TRT dizisinde rol aldı. 'Kod Adı Kırlangıç' dizisinin ikinci sezonu çekimlerine giren Bayraktar, Adana Teknofest'te ünlü oyuncularla rol alacak.

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Teknofest'te güldüren anlar! Herkes onunla fotoğraf çekilmek için sıraya girdi, nedeni sosyal medyada gündem oldu

TEKNOFEST Adana'da çekilen "Kod Adı Kırlangıç" dizisinin ilk bölümü, teknoloji tutkunu çocukların heyecan verici hikayelerini izleyiciyle buluşacak. Teknofest için Adana'da bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da dizinin konukları arasında yer aldı.

Dizinin genç yıldızları arasında Yiğit Efe rolüyle Ali Kayra Gürel, Zeynep rolünde Elif Kurtaran ve Tonguç karakteriyle Göktuğ Yıldırım bulunuyordu.

Adana’da geçen sahneler Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olan Kızılelma’nın önünde çekildi ve festivaldeki ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Çekimler sonrasında Selçuk Bayraktar, izleyicilerle fotoğraf çektirdi.

SÜRPRİZ İSİM SELÇUK BAYRAKTAR

Dizinin çekimlerinin ardından konuşma yapan Bayraktar, "Kod Adı Kırlangıç adlı dizinin bir bölümü de TEKNOFEST Adana’da geçiyor. Burada yarışan gençlerimizin bir hikayesi. Biz tüm milletimizi ve TEKNOFEST’in uzandığı tüm kardeş coğrafyaları TEKNOFEST Adana’ya Şakirpaşa Havalimanı’na bekliyoruz" dedi.

KOD ADI KIRLANGIÇ NE ANLATIYOR?

Kod Adı Kırlangıç adlı dizi, Zera Medya tarafından hazırlanan ve ilk bölümü 12 Kasım 2023’te ekranlara gelen, komedi ve teknoloji türünde bir Türk yapımıdır.

Dizi, günümüz dünyasında teknolojinin yaşam üzerindeki etkisini ele alırken, teknolojiye meraklı çocukların macera dolu hikayelerini izleyiciye sunuyor. Başrollerde Serkan Şenalp, Gizem Arıkan ve Korhan Herduran’ın yanı sıra genç yetenekler de yer alıyor.