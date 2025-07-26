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 | Murat Makas

Selçuk Bayraktar 'yakında geliyor' diye duyurdu! WhatsApp’a alternatif yerli uygulama

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar "yerli mesajlaşma uygulaması hazır" paylaşımı geldi. Bayraktar, NEXT Teknofest Sosyal hesabında yaptığı paylaşımda yerli mesajlaşma uygulamasının müjdesini de verdi. Yerli uygulama WhatsApp’a alternatif olarak görülüyor.

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Selçuk Bayraktar 'yakında geliyor' diye duyurdu! WhatsApp’a alternatif yerli uygulama
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 00:19
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 00:19

Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı , NEXT Teknofest Sosyal kullanıcılarının yerli mesajlaşma uygulaması isteğine karşılık uygulamanın hazır olduğunu duyurdu. Uygulamanın paylaşımı sonrası Bayraktar'dan sosyal medyada dünyaca popüler mesajlaşma ağı WhatsApp’a alternatif uygulama isteği yapıldı.

Selçuk Bayraktar 'yakında geliyor' diye duyurdu! WhatsApp’a alternatif yerli uygulama

KISA SÜREDE 250 BİN KULLANICI

Temmuz ayı başında beta sürümüyle kullanıma sunulan NEXT Teknofest Sosyal uygulaması, kısa sürede 250 bin kullanıcıya ulaştı.

"Sosyal Ağ" kategorisinde yer alan ücretsiz uygulamalar listesinde yerli sosyal ağ NEXT Teknofest Sosyal, son dönemde en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu.

Selçuk Bayraktar 'yakında geliyor' diye duyurdu! WhatsApp’a alternatif yerli uygulama

''KULLANIYORUZ, YAKINDIR''

NEXT Teknofest Sosyal'deki bazı kullanıcılar Selçuk Bayraktar'ı etiketleyerek yerli mesajlaşma uygulaması isteğinde bulundu.

Selçuk Bayraktar 'yakında geliyor' diye duyurdu! WhatsApp’a alternatif yerli uygulama

Bu isteğe karşılık Bayraktar, yaptığı paylaşımda, "O da hazır, kullanıyoruz hatta. Yakındır." ifadesini kullandı.

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ETİKETLER
#teknofest
#selçuk bayraktar
#Next Teknofest Sosyal
#Yerli Uygulama
#Mesajlaşma Uygulaması
#Whatsapp Alternatif
#Teknoloji
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