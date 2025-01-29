Selçuk Bayraktar'dan DeepSeek açıklaması! Bir ay önce yaptığı konuşmayı hatırlattı

29 Ocak 2025 10:16 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 10:16

Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek'in düşük maliyetli yapay zeka modeli, Nvidia'nın piyasa değerinde 593 milyar dolarlık rekor bir kayba yol açarak teknoloji devlerini sarsarken, bu gelişmeye Selçuk Bayraktar da kayıtsız kalmayarak, teknoloji devlerini eleştirdiği konuşmasını sosyal medyada yeniden paylaştı.

Çin merkezli yapay zeka girişimi DeepSeek'in piyasaya sürdüğü düşük maliyetli ve yüksek verimli yapay zeka modeli, küresel teknoloji piyasalarında büyük bir sarsıntıya neden olmuştu. Özellikle ABD'li teknoloji devleri, bu gelişmeden olumsuz etkilenmişti. Örneğin Nvidia, pazartesi günü hisse senetlerinde yüzde 17'lik bir düşüş yaşayarak piyasa değerinde yaklaşık 593 milyar dolarlık bir kayıp yaşamıştı.

DEEPSEEK'İN YAŞATTIĞI KIRILIM...

DeepSeek'in bu etkisi, Türkiye'de de yankı buldu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 12 Aralık 2024 tarihinde yaptığı ve teknoloji devlerini eleştirdiği konuşmasını sosyal medya hesaplarından yeniden paylaştı. Bayraktar, "DeepSeek'in yaşattığı kırılım" notuyla paylaştığı videoda, teknoloji oligarklarını Firavun'a benzeterek eleştirilerini dile getirmişti.

Bayraktar, ilgili konuşmasında şunları söyledi: