Selçuk Bayraktar'dan DeepSeek açıklaması! Bir ay önce yaptığı konuşmayı hatırlattı
Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek'in düşük maliyetli yapay zeka modeli, Nvidia'nın piyasa değerinde 593 milyar dolarlık rekor bir kayba yol açarak teknoloji devlerini sarsarken, bu gelişmeye Selçuk Bayraktar da kayıtsız kalmayarak, teknoloji devlerini eleştirdiği konuşmasını sosyal medyada yeniden paylaştı.
Çin merkezli yapay zeka girişimi DeepSeek'in piyasaya sürdüğü düşük maliyetli ve yüksek verimli yapay zeka modeli, küresel teknoloji piyasalarında büyük bir sarsıntıya neden olmuştu. Özellikle ABD'li teknoloji devleri, bu gelişmeden olumsuz etkilenmişti. Örneğin Nvidia, pazartesi günü hisse senetlerinde yüzde 17'lik bir düşüş yaşayarak piyasa değerinde yaklaşık 593 milyar dolarlık bir kayıp yaşamıştı.
DEEPSEEK'İN YAŞATTIĞI KIRILIM...
DeepSeek'in bu etkisi, Türkiye'de de yankı buldu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 12 Aralık 2024 tarihinde yaptığı ve teknoloji devlerini eleştirdiği konuşmasını sosyal medya hesaplarından yeniden paylaştı. Bayraktar, "DeepSeek'in yaşattığı kırılım" notuyla paylaştığı videoda, teknoloji oligarklarını Firavun'a benzeterek eleştirilerini dile getirmişti.
Bayraktar, ilgili konuşmasında şunları söyledi:
"Ama bir taraftan da şu anki yapılış şekli, yapay zekanın geliştirme şekli şuna da benzetiyorum ben. Firavunlar da büyük piramitler, dev gibi. Yüz binlerce insanı çalıştırdılar, büyük piramitler yaptılar. Muazzam eserler yaptılar muazzam insan gücüyle. İşte yüzbinlerce insanı köleleştirip piramitleri inşa ettiler, büyük eserler inşa ettiler. Peki ben kendi şartlarımla evimde ufak bir piramit yapsam o daha mı değersiz?"
"Yüz binlerce insanı köleleştiremeyeceğimize göre, hangisi daha değerli? Hangisi daha fazla akıl ve entellektüalite veya iyilik barındırıyor? İşte bugün yapılan da buna benzer. Muazzam kaynakları var. Sonsuz, yani sınırsız GPU dediğimiz grafik işleme üniteleri var, bunları yan yana koyup sizi çok etkileyecek bir sonuç karşınıza çıkartıyorlar ama en ilkel yaklaşımla. Yani böyle az önce size benzetmesini yaptığım, işte bir anlamda bir sonraki kelimeyi tahminleyen istatistik makinesi çalışıyor. Bu çok çok hızlı ve çok çok büyük bir makine olduğundan sizin önünüze, evet, güzel, muazzam bir sonuç getiriyormuş gibi oluyor."
"Şimdi bu kadar GPU'nuz yoksa, zaten alamıyorsunuz da, ne yapacaksınız? Bu makineyi yapamayacaksınız, böyle büyük piramitler yapamayacaksınız. Ama belki en büyük avantajımız da onları alamamaktır. O zaman daha akıllı davranmanız gerekiyor. İşte bizler böyle bir yola gidiyoruz dilin kendisini de kullanarak. Dolayısıyla biz daha temelinden farklılaşan bir yaklaşımla inşa ediyoruz, T3 AI camiasıyla birlikte Türkçe'yi en iyi şekilde konuşacak, Türkçe özelinde de ayrışacak diğerlerinden dil modelini geliştirmeye devam ediyoruz."