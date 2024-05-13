Selçuk Bayraktar'dan Nur Yoldaş'lı paylaşım! 'Gizemli kanatlarımızda sonsuzluk...'

13 May 2024 21:11 - Güncelleme : 13 May 2024 21:33

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan izleyenleri duygulandıran bir paylaşım geldi.

Milli sermaye ile üretilen BAYKAR'ın gözbebekleri; Akıncı, Bayraktar TB3, Kızılelma, DİHA ve diğer başlıca savunma sanayi ürünlerinin görüntülerin olduğu videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Bayraktar, Cumhuriyet döneminin en etkili sanatçısı olan Atilla İlhan'ın şiirini de videoya ekledi.

"GİZEMLİ KANATLARI..."

Nur Yoldaş'ın seslendirdiği şiirde yer alan "Gizemli kanatları..." mısrasını da notuna ekleyen Selçuk Bayraktar, "Gizemli kanatlarımızda sonsuzluk, dilimizde gökyüzü şarkıları…" diyerek paylaşımda bulundu.