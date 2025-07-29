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 | Emir Yücel

Selçuk Bayraktar’dan siyasi liderlere NeXT çağrısı! ‘Aramızda görmek istiyoruz’

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı öncülüğünde kurulan yerli sosyal medya platformu NeXT Sosyal’e siyasi parti liderlerini davet etti.

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Selçuk Bayraktar’dan siyasi liderlere NeXT çağrısı! ‘Aramızda görmek istiyoruz’
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 16:40

Türkiye Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı , sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Türkiye’nin milli sosyal medya platformu olarak tanımlanan NeXT Sosyal’e tüm siyasi partilerin ve genel başkanların katılımını istedi.

Selçuk Bayraktar’dan siyasi liderlere NeXT çağrısı! ‘Aramızda görmek istiyoruz’

Bayraktar paylaşımında, "Fikirlerin özgürce ifade bulduğu, şeffaf, nezaketli ve milli bir dijital iklim için sizleri aramızda görmekten onur duyarız" ifadelerini kullandı. Paylaşımına NeXT Sosyal’in kayıt linkini de ekleyen Bayraktar, dijital yerli iklimin güçlenmesine dikkat çekti.

Selçuk Bayraktar’dan siyasi liderlere NeXT çağrısı! ‘Aramızda görmek istiyoruz’

TÜRKİYE'NİN YERLİ SOSYAL MEDYA PLATFORMU NeXT SOSYAL NEDİR?

T3 Vakfı öncülüğünde geliştirilen NeXT Sosyal, kullanıcılarına güvenli, reklam ve algoritmadan arındırılmış bir dijital deneyim sunmayı amaçlıyor. Yerli ve milli teknoloji vurgusuyla öne çıkan platform, Baykar’ın dijital dünyaya attığı adımlardan biri olarak görülüyor.

Haber, teknoloji, yaşam ve odaklı içerik paylaşımlarının yapıldığı yerli bir sosyal medya platformu olan NEXT Teknofest Sosyal'de kullanıcılar aynı zamanda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar iş birliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI'yı da kullanabiliyor. Türkçe dil modeli, kendisini etiketleyerek yapılan paylaşımlara hızlı bir şekilde cevap vererek kullanıcılarla etkileşime geçiyor.

Selçuk Bayraktar’dan siyasi liderlere NeXT çağrısı! ‘Aramızda görmek istiyoruz’

Takip ve etkileşim İlginizi çeken hesapları takip edebilir, gönderilere beğeni bırakabilir, yorum yapabilir ve paylaşabilirsiniz. Gönderilere emojiyle tepki verebilir veya içerikleri kaydedebilirsiniz. Akışınızı kişiselleştirerek İlgi alanlarınıza göre kategorileri seçerek haber, yaşam, teknoloji gibi alanlarda özel içerikler görebilirsiniz. Ana sayfanızda bu tercihlere uygun gönderiler öncelikli olarak gösterilir.

Selçuk Bayraktar’dan siyasi liderlere NeXT çağrısı! ‘Aramızda görmek istiyoruz’

NeXT SOSYAL NASIL KULLANILIR?

NeXT Sosyal'e katılmak isteyen kullanıcılar, mobil uygulamayı App Store ya da Google Play üzerinden indirerek ücretsiz şekilde hesap oluşturabiliyor. Kayıt işlemleri “T3 SSO” sistemiyle yapılıyor ve SMS doğrulamasıyla tamamlanıyor. Ayrıca, masaüstü kullanıcıları için next.teknofest.org üzerinden web erişimi de sunuluyor.

Selçuk Bayraktar’dan siyasi liderlere NeXT çağrısı! ‘Aramızda görmek istiyoruz’

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Yerli ve Milli Altyapı: Türkiye’de geliştirilen platform, kullanıcı verilerini yine Türkiye’de barındırıyor.

Reklamsız Deneyim: Platformda kullanıcıları rahatsız eden reklamlar yer almıyor.

Algoritmasız Akış: Paylaşımlar sıralama algoritmalarından etkilenmeden, zaman akışına göre gösteriliyor.

Yapay Zeka : T3 AI sayesinde yerli üretim yapay zeka sistemi, kullanıcılarla etkileşim kurabiliyor.

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ETİKETLER
#Gündem
#selçuk bayraktar
#Teknoloji
#Next Sosyal
#Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı
#Yerli Sosyal Medya
#Dijital Iklim
#Teknoloji
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