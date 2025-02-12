Sevgililer Günü hediyesi için artık düşünmenize gerek yok! Google'ın yapay zeka aracı işi bitiriyor

Sevgililer Günü hediyesi olarak partnerinize özel ve benzersiz bir hediye arayışındaysanız, birçok seçeneğiniz var; sevgilinizin çok istediği telefonu satın alabilir, ona bir kutu çikolata gönderebilir, uzun zamandır istediği kol saatini hediye edebilir veya sadece bir çiçek armağan ederek bu özel günü kutlayabilirsiniz. Bununla birlikte yapay zeka da bu konuda size yardımcı olabilir.

GOOGLE WHISK İLE SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ HAZIRLAYABİLİRSİNİZ

Google'ın bugün itibarıyla Türkiye dahil 100 ülkede kullanıma açtığı yapay zeka tabanlı görsel oluşturma aracı Google Whisk, iki farklı fotoğrafı birleştirerek yepyeni tasarımlar oluşturmanıza olanak tanıyor. Sistem sayesinde sevgilinize sıradan hediyeler almak yerine, tamamen özgün ve kişiselleştirilmiş bir görsel hediye hazırlayabilirsiniz.

Örneğin bir çikolata ve bir ayıcık fotoğrafını Whisk'e yükleyerek "tatlı bir çikolata kaplı peluş oyuncak oluşturmasını" ya da "bir buket gül ile bir kolye fotoğrafını birleştirerek romantik takı tasarımı" üretmesini isteyebilirsiniz. Google Whisk, sadece görselleri birleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda yazılı komutları da algılıyor. Bu sayede oluşturulan fotoğraflarda değiştirmek istediğiniz yeri prompt girerek düzenleyebiliyorsunuz.

GOOGLE WHISK NASIL KULLANILIR?

Deneysel Google Labs aracı olan Whisk, teknoloji devinin internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor. İlk adım olarak "labs.google/fx/tr/tools/whisk" sitesine giriyorsunuz, ardından "Google ile giriş yap" butonuna tıklıyorsunuz. Birleştirmek istediğiniz fotoğrafları araca yükledikten sonra aracın oluşturduğu görüntüyü bilgisayarınızda veya telefonunuza kaydedebilirsiniz.