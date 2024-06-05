Siber güvenlik uzmanı, asla kullanılmaması gereken dört şifreyi açıkladı

05 Haziran 2024 10:36 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 10:36

ABD'li güvenlik uzmanlarından ciddi uyarı: Telefonunuzu haftada bir kez yeniden başlatın!

ABD'li güvenlik uzmanlarından ciddi uyarı: Telefonunuzu haftada bir kez yeniden başlatın!

Instagram, e-Devlet, YouTube ve/veya hangi dijital platform olursa olsun, hesabınız için şifre seçiminde belirleyici kriter olarak güvenliği mi yoksa kolay hatırlanmasını mı görüyorsunuz? Eğer tercihiniz ikinci seçenekten yanaysa, şifrenizi hemen değiştirmeniz gerekebilir.

Siber güvenlik uzmanı ve profesör olan Dr. Harjinder Singh Lallie, siber suçların artmasıyla birlikte internet kullanıcılarını basit ve kolay hatırlanabilir şifreler kullanmamaları konusunda uyardı.

Özellikle kullanılan şifrelerin siber saldırılara karşı ne kadar savunmasız olduğunu vurgulayarak, belirli türdeki şifrelerin kullanıcıları ciddi risk altına sokabileceğini belirten Dr. Lallie, dijital dünyada güvenliğin sağlanması için güçlü ve karmaşık şifrelerin kullanılması gerektiğini vurguladı.

Dr. Lallie, Unilad.com sitesine, en fazla riske atabilecek dört tür şifreyi şu şekilde açıkladı:

Aile isimleri

Yer isimleri

Araba isimleri

'Şifre123' ya da 'Password123' ve türevleri

BİLGİSAYAR KORSANLARININ SİLAHI: BRUTEFORCING SALDIRISI

Dr. Lallie'ye göre bilgisayar korsanlarının, kullanıcıların şifrelerini kırmak için çok sayıda yöntemi bulunuyor.

Bunlardan bir tanesi de, 'kaba kuvvet saldırısı' ya da İngilizce adıyla 'bruteforcing'; bir hackerın bir kombinasyonu doğru tahmin etme umuduyla birçok parola veya kullanıcı adını sistematik olarak bir araçla veya elle denemesi anlamına geliyor.

Bruteforcing saldırısını önlemek için Meta ve Google gibi şirketler gelişmiş sistemler kullanarak, oturum açma girişiminde denenecek parola sayısını sınırlıyor. Böylelikle hacker istediği kadar şifreyi deneyemiyor, en azından amacına ulaşması zorlaşıyor.

Bununla birlikte, eğer şifreniz hatırlanması kolaysa, bilgisayar korsanlarının doğru kombinasyonu bulması çok da zor olmayabilir. Özellikle sizi tanıyan birisiyse, şifrenizde doğum tarihi, anne/baba adı ya da plaka kodu gibi bilgiler olduğunu tahmin etmesi işten bile değil.

Dr. Lallie de bu duruma dikkat çekiyor. "Şifre123" gibi herkesin aklına gelebilecek basit şifrelerden kaçınılması gerektiğini belirtiyor.