SİBERAY internette güvenlik için vatandaşlara uyarılarını sıraladı: Devre dışı bırakın
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ağustos 2024 20:04 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 20:13
Instagram ve Roblox gibi uygulamalarının kapatılmasının ardından vatandaşların internette tuzağa düşmemesi için SİBERAY yapılması gerekenleri sıraladı.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, vatandaşlara kaynağı belirsiz yazılımları kullanmaktan uzak durmaları yönünde uyarıda bulunuldu.
KULLANMIYORKEN DEVRE DIŞI BIRAKIN
Paylaşımda, zararlı yazılımlardan korunmak için temel güvenlik önlemleri şöyle sıralandı:
"Lisanslı anti-virüs ve güvenlik duvarı uygulamalarını tercih edin. Kaynağı bilinmeyen uygulamaları cihazlarınıza indirmeyin, çevrim içi sanal marketleri kullanın. Belirli periyotlarla virüs taramaları gerçekleştirin. Kişi listesi, kamera ve buna benzer erişim izinlerini verirken daha duyarlı davranın, kullanılmayan durumlarda bu uygulamaların erişimlerini devre dışı bırakın.
Kaynak: tgrthaber.com