'Silikon Vadisi'nde çalıştı, Türkiye'ye döndü: Traktörleri yerli yazılımla sürücüsüz yapacak

20 May 2024 16:44 - Güncelleme : 20 May 2024 16:45

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinin Müsellim köyünde yaşayan Sezer Yalçın, Silikon Vadisi'nde kazandığı tecrübeleri memleketine taşıyarak büyük bir başarıya imza attı.

Birçok teknoloji firmasındaki deneyimlerinden sonra Türkiye'ye dönen Yalçın, KOSGEB'den aldığı AR-GE desteğiyle, evinin bahçesindeki atölyede çalışmalara başladı ve traktörler için yerli yarı otonom sürüş yazılımı geliştirdi.

Yalçın'ın geliştirdiği sistem, traktörlerin GPS aracılığıyla otomatik olarak yönlendirilmesini sağlıyor. Bu sistem sayesinde traktör kullanıcılarının yorgunluğu önemli ölçüde azaltılıyor. İlk aşamada, sistem sadece traktörün direksiyonunu kontrol edebiliyor.

Projenin sonraki aşamalarında, traktörlerin gaz ve vites gibi kontrol sistemlerine de müdahale edebilen daha gelişmiş bir otonom sürüş sistemine geçiş hedefleniyor.

TARIMDA DİJİTALLEŞME İÇİN ÇABA SARF EDİYOR

Tarımda dijitalleşmenin daha fazla uygulanması için çalışmalar yaptığını söyleyen Yalçın, KOSGEB ile birçok başarılı projeye imza attığını ifade etti. Son geliştirdiği yazılım ve donanım ile traktörler için yarı otonom otomatik dümen sistemini hazırladığını belirtti.

Şu an için yarı otonom olarak çalışan ürünü geliştirmek için çabaladığını ifade eden Yalçın, tam otonom sürüş için yazılım ve donanım üzerinde çalıştığını kaydetti.

YERLİ ÜRÜN OLARAK PİYASAYA SUNACAK

Ürünü ticarileştirip yerli ürün olarak piyasaya sürmeyi hedeflediğini dile getiren Yalçın, "Şu anda cihazımız çalışıyor ancak ticarileştirme üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Gördüğümüz ve tespit ettiğimiz bazı eksiklikleri ve geliştirmeleri belirleyip biter bitmez bu ürünü yerli ürün olarak piyasaya sunmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Sistemin GPS üzerinden uydu sinyalleri ile çalıştığını anlatan Yalçın, uydudan alınan sinyaller ile tarlada traktörün yerinin belirlenmesinin sağlandığını belirtti. Traktörün, direksiyona koyulan motor sistemi ile kendi kendini yönlendirdiğini ve bu sayede tarlanın verimli şekilde işlenmesinin sağlandığını vurguladı.

SÜRÜCÜSÜZ HALE GELECEK

Teknolojinin bir diğer avantajının, sürücünün yorulmadan iş yapabilmesi olduğunu kaydeden Yalçın, bu sistemin sürücü olmadan da işleyebilir hale geleceğinin müjdesini verdi ve şunları ekledi:

"Şu an sadece traktörün direksiyonunu kumanda ediyoruz. Gaz ve vitesi değiştirme kabiliyeti yok. O özellikler de eklenerek tam otonom sürüş şekline çevrilebilir. Öncelikle burada önemli olan direksiyonun doğru şekilde yönlendirilmesi. Bunu, yaptığımız yazılım ve GPS aracılığı ile sağlıyoruz."

Yalçın, traktör üzerinde merkezi bir ekran, güç ünitesi, anten ve açı sensörü bulunduğunu, bunları kendisinin ürettiğini belirterek, "Yazılımıyla birlikte benim yaptığım bir ürün. Modüler olduğu için daha sonra yapacağımız eklemeler ile traktör ekipmanlarının kontrolünü de yazılım üzerinden gerçekleştirme imkanımız olacak." dedi.