Şimdi Cybertruck düşünsün! BYD ilk kamyoneti Shark'ı tanıttı

15 May 2024 10:52 - Güncelleme : 15 May 2024 10:53

Uygun fiyatlı elektrikli ve hibrit modellerle batılı otomobil üreticilerini (buna Tesla ve Elon Musk dahil) kara kara düşündüren BYD, ilk kamyonet modeli: BYD Shark aracını resmen tanıttı.

BYD İMZALI KAMYONET 'SHARK' ÖZELLİKLERİ

Meksika'da düzenlenen lansmanda tüm ihtişamıyla görücüye çıkan BYD Shark, markanın DMO ('O' off-road, 'DM' çift mod anlamına geliyor) platformunu temel alıyor. 5.457 mm uzunluğa, 1.971 mm genişliğe ve 1.925 mm yüksekliğe sahip olan modelin dingil mesafesi ise 3.260 mm oluyor.

Çift elektrik motorla (her aksta 1 tane var) güçlendirilen 1.5 litrelik turbo şarjlı motoru bulunuyor. Ön motor 170 kW ve 310 Nm tork, arka motor 150 kW ve 340Nm tork değerlerine sahip. Ayrıca 430 beygir gücü ve 5,7 saniye 0-100 km/s hızlanma süresi kamyonetin öne çıkan özelliklerinden.

Taşıdığı 30 kWh bataryayla birlikte 100 km yol yapabilen BYD Shark'ın düşük şarj yakıt tüketimi 100 km'de 7,5 L (NEDC) oranında ve bu da karşılaştırılabilir içten yanmalı motorlu kamyonetlere kıyasla yüzde 40 yakıt tasarrufu anlamına geliyor.

Model, bataryanın hem bir enerji ünitesi hem de yapısal bir bileşen olarak işlev gördüğü ve gövdeye burulma sertliğinde yüzde 22'lik bir artış sağlayan CTC batarya şasi entegrasyon teknolojisini kullanıyor.

BYD Shark döndürülebilir bir orta ekrana sahip ve diğer özelliklerinin yanı sıra araç içi ses kontrolü, aracın uzaktan yönetimi, NFC dijital anahtar ve W-HUD (Heads Up Display) özelliklerini destekliyor.

BYD SHARK FİYATI

BYD, hibrit kamyoneti Meksika'da GL ve GS olmak üzere iki farklı modelde, 53 bin 400 dolar başlangıç fiyat ile satışa sundu.