Şimdiye dek görülmemiş etkinlik: Robotlar ve insanlar aynı parkurda yarışacak

22 Ocak 2025 10:54 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 10:54

Çin'in başkenti Pekin'de, insansı robotların insanlar ile birlikte koşacağı dünyadaki ilk yarı maraton, nisan ayında gerçekleştirilecek. Etkinlik, Çin'in yapay zeka ve robotik teknolojilerde üstünlük sağlama hedefinin bir parçası olarak düzenlenecek.

Dünyada ilk kez, insansı robotlardan oluşan onlarca ekip, nisanda Çin'in başkenti Pekin'in Daxing bölgesinde düzenlenecek bir yarı maratona katılacak. Yetkililere göre bu etkinlik, Çin'in yapay zeka ve robotik teknolojilerini geliştirme çabalarının bir parçası olarak, ABD ile teknoloji rekabetinde üstünlük sağlama, yaşlanan toplum ve düşen doğum oranı gibi zorluklarla mücadele etme çabalarına işaret ediyor.

Yaklaşık 12 bin insanın katılacağı yarışta, Pekin Ekonomik-Teknolojik Gelişim Alanı (E-Town) idari birimine göre, 21 kilometrelik parkurda 20'den fazla şirketin robotları da insanlarla birlikte koşacak.

İLK ÜÇE GİRENLERE ÖDÜL

Daxing bölgesindeki devlet düzeyindeki sanayi alanı olan E-Town, havacılık üretimi ve yarı iletkenler gibi ileri teknoloji endüstrilerini destekleyen birçok sanayi parkına ev sahipliği yapıyor. E-Town'dan yapılan açıklamada dünyanın dört bir yanından şirketlerin, araştırma enstitülerinin, robotik kulüplerinin ve üniversitelerin maratona insansı robotlarıyla katılmaya davet edileceği belirtildi.

Katılım için tek şart, robotların insan gibi görünmesi ve iki ayaklı yürüme ya da koşma gibi hareketleri gerçekleştirebilecek mekanik bir yapıya sahip olması. Tekerlekli robotlar kabul edilmeyecek. Robotlar, 0,5 metre ile 2 metre arasında bir yüksekliğe sahip olmalı ve kalça ekleminden ayak tabanına kadar uzanan maksimum mesafe en az 0,45 metre olmalı.

YARIŞ SIRASINDA PİL DEĞİŞTİRİLECEK

Hem uzaktan kumandalı hem de tamamen otonom insansı robotlar kabul edilecek ve yarış sırasında piller değiştirilebilecek. Geçen yıl Pekin'de düzenlenen bir başka yarı maratonda, Çinli robotik şirketi Galbot'un bir insansı robotu, bitiş çizgisinde katılımcılara destek verip kısa bir koşu yapmıştı. Ancak bu yılki etkinlikte ilk kez robotlar tam bir koşu gerçekleştirecek.