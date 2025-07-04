Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Sivrisineklerden kurtulmanın yepyeni bir yolu bulundu! Sinek ilaçlarını unutun

Yaz aylarının kaçınılmaz kabusu olan sivrisineklerle mücadelenin yepyeni bir yolu bulundu. Gazlı ya da kimyasal yöntemlerin rahatsız edici etkilerinden bunalanlar için geliştirilen lazer tabanlı "Mosquito Air Defense" adlı savunma sistemi tanıtıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 17:41
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 17:41

Havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek sorunu da baş gösterdi. Ancak bu yıl, klasik sinek ilaçları ya da rahatsız edici gaz bazlı çözümler yerine bilim kurgu filmlerini aratmayan bir teknoloji devreye giriyor: Lazer destekli sivrisinek savunma sistemi.

Dünyanın ilk taşınabilir "Mosquito Air Defense" cihazı, popüler kitle fonlama platformu Indiegogo'da görücüye çıktı. Geliştiriciler, kompakt cihazın geleneksel yöntemlere ihtiyaç duymadan, yalnızca LiDAR ve lazer teknolojisiyle sivrisinekleri etkisiz hale getirebildiğini belirtiyor.

Sivrisineklerden kurtulmanın yepyeni bir yolu bulundu! Sinek ilaçlarını unutun

KİMYASAL İÇERMİYOR

Üstelik tamamen kimyasal içermeyen bir yapıda ve çevreye zarar vermiyor. Cihazın çalışma prensibi oldukça basit. LiDAR sistemiyle havadaki sivrisinekleri algılayan mekanizma, tespit edilen böceği yüksek hassasiyetli lazer ışınıyla etkisiz hale getiriyor.

Projenin geliştiricileri, sistemin evler, ofisler ve kamp alanları gibi yoğunluğunun yüksek olduğu her yerde kullanılmaya uygun olduğunu söylüyor. Taşınabilir yapısı sayesinde kullanıcılar ürünü kolayca taşıyabiliyor.

Sivrisineklerden kurtulmanın yepyeni bir yolu bulundu! Sinek ilaçlarını unutun

LAZER TABANLI SİVRİSİNEK ÖLDÜRÜCÜ NE KADAR?

Ürün şu anda Indiegogo üzerinden, geliştirme ve üretim maliyetlerini karşılamak için kitle fonlaması arayan bir proje olarak sunuluyor. Üretici, erken destek verenlere indirimli fiyatlarla özel teklifler sunuyor.

Kampanyada, prototiplerin geliştirilme aşamasında olduğu ve başarılı fonlama ve test süreçlerinin ardından ürünün 2026 sonlarına doğru piyasaya sürülmesinin hedeflendiği belirtiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ASELSAN üretti, kritik testi geçti: Lazerle kör ediyor
Samsung'un dev çip fabrikasına fren! Sebebi belli oldu

Sıkça Sorulan Sorular

Lazerli sivrisinek savunma sistemi nasıl çalışıyor?
Cihaz, LiDAR sensörleri sayesinde havadaki sivrisinekleri algılıyor ve saniyeler içinde lazer ışınıyla onları etkisiz hale getiriyor.
ETİKETLER
#sivrisinek
#Lazer
#Teknolojia
#Lidar
#Kitle Fonlaması
#Çevre Dostu
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.