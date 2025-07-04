Sivrisineklerden kurtulmanın yepyeni bir yolu bulundu! Sinek ilaçlarını unutun

Yaz aylarının kaçınılmaz kabusu olan sivrisineklerle mücadelenin yepyeni bir yolu bulundu. Gazlı ya da kimyasal yöntemlerin rahatsız edici etkilerinden bunalanlar için geliştirilen lazer tabanlı "Mosquito Air Defense" adlı savunma sistemi tanıtıldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek sorunu da baş gösterdi. Ancak bu yıl, klasik sinek ilaçları ya da rahatsız edici gaz bazlı çözümler yerine bilim kurgu filmlerini aratmayan bir teknoloji devreye giriyor: Lazer destekli sivrisinek savunma sistemi.

Dünyanın ilk taşınabilir "Mosquito Air Defense" cihazı, popüler kitle fonlama platformu Indiegogo'da görücüye çıktı. Geliştiriciler, kompakt cihazın geleneksel yöntemlere ihtiyaç duymadan, yalnızca LiDAR ve lazer teknolojisiyle sivrisinekleri etkisiz hale getirebildiğini belirtiyor.

KİMYASAL İÇERMİYOR

Üstelik tamamen kimyasal içermeyen bir yapıda ve çevreye zarar vermiyor. Cihazın çalışma prensibi oldukça basit. LiDAR sistemiyle havadaki sivrisinekleri algılayan mekanizma, tespit edilen böceği yüksek hassasiyetli lazer ışınıyla etkisiz hale getiriyor.

Projenin geliştiricileri, sistemin evler, ofisler ve kamp alanları gibi sivrisinek yoğunluğunun yüksek olduğu her yerde kullanılmaya uygun olduğunu söylüyor. Taşınabilir yapısı sayesinde kullanıcılar ürünü kolayca taşıyabiliyor.

LAZER TABANLI SİVRİSİNEK ÖLDÜRÜCÜ NE KADAR?

Ürün şu anda Indiegogo üzerinden, geliştirme ve üretim maliyetlerini karşılamak için kitle fonlaması arayan bir proje olarak sunuluyor. Üretici, erken destek verenlere indirimli fiyatlarla özel teklifler sunuyor.

Kampanyada, prototiplerin geliştirilme aşamasında olduğu ve başarılı fonlama ve test süreçlerinin ardından ürünün 2026 sonlarına doğru piyasaya sürülmesinin hedeflendiği belirtiliyor.