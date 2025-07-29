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 | Baran Aksoy

Şizofreni tedavisinin anahtarı lamalarda! Nanokorlar beyni kendine getirecek

Bilim insanları lamalardan elde ettikleri özel antikorlarla şizofreni tedavisinde yeni bir umut olacak çalışmaya imza attı. Nanokor adı verilen bu küçük proteinler ile beyin işlevlerinin iyileşmesi sağlanacak. İlk olarak farelerde denenen ve olumlu tepkililer alınan çalışmada klinik deneylere hazırlanılıyor.

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Şizofreni tedavisinin anahtarı lamalarda! Nanokorlar beyni kendine getirecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 09:22

İnsanların gerçekliği algılayış biçimini önemli ölçüde bozan ve genelinde milyonlarca insanı etkileyen bir ruh sağlığı bozukluğu olan şizofreninin tedavisi için dikkat çeken bir araştırmaya imza atıldı. Independent'ın aktardığına göre; Fransız araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni bir yöntem şizofreni tedavinde umut verici bir gelişme sundu. Lamalardan elde edilen antikorlar aracılığıyla, beynin kimyasal dengesine etki edebilecek bir molekül geliştirildi.

Şizofreni tedavisinin anahtarı lamalarda! Nanokorlar beyni kendine getirecek

İLK OLARAK FARELERE ENJEKTE EDİLDİ

Araştırmacılar, bağışıklık sistemini destekleyen özel proteinlerin küçük bir parçası olan “nanokor”ları kullanarak, beyindeki sinir iletimini düzenleyen bir nörotransmittere odaklandı. Bu küçük molekül, kan-beyin bariyerini aşarak doğrudan beyin hücrelerine ulaşmayı başardı. Enjekte edildiği farelerde bilişsel bozuklukların düzeldiği gözlemlendi.

Şizofreni tedavisinin anahtarı lamalarda! Nanokorlar beyni kendine getirecek

BİLİŞSEL İŞLEVLERDE İYİLEŞME SAĞLANDI

Yapılan deneylerde; yalnızca tek bir enjeksiyon sonrasında bilişsel işlevlerde iyileşme sağlandığı tespit edildi. Etkinin bir hafta boyunca sürdüğü gözlemlenen çalışmayı gerçekleştiren isimlerden biri olan Jean-Philippe Pin, “İnsanlarda henüz bilmiyoruz ama farelerde şizofreniye bağlı birçok eksiklik tedavi edilebiliyor” ifadelerini kullandı.

Şizofreni tedavisinin anahtarı lamalarda! Nanokorlar beyni kendine getirecek

KLİNİK DENEYLERE HAZIRLANIYORLAR

Bilim insanları şimdi de bu sonuçların insanlar üzerinde geçerli olup olmadığını görmek amacıyla klinik deneylere hazırlanıyor. Pin, mevcut ilaçların semptomları hafiflettiğini fakat bilişsel bozukluklar üzerinde yeterince etkili olmadığını belirtti. Yeni geliştirilen nanokorların ise bu eksikliği giderebileceği düşünülüyor.

Şizofreni tedavisinin anahtarı lamalarda! Nanokorlar beyni kendine getirecek

LAMALARIN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ GÜÇLÜ

Daha önce de lamalardan elde edilen antikorların COVID ve benzeri virüslerle mücadelede etkili olduğu biliniyordu. Lamalar, alpakalar ve develer, kendilerine özgü bağışıklık sistemleri sayesinde bilimsel çalışmalarda sıkça kullanılıyor. Bu çalışmada ise hiçbir hayvana zarar verilmediği vurgulandı.

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