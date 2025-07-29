Şizofreni tedavisinin anahtarı lamalarda! Nanokorlar beyni kendine getirecek

İnsanların gerçekliği algılayış biçimini önemli ölçüde bozan ve dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen bir ruh sağlığı bozukluğu olan şizofreninin tedavisi için dikkat çeken bir araştırmaya imza atıldı. Independent'ın aktardığına göre; Fransız araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni bir yöntem şizofreni tedavinde umut verici bir gelişme sundu. Lamalardan elde edilen antikorlar aracılığıyla, beynin kimyasal dengesine etki edebilecek bir molekül geliştirildi.

İLK OLARAK FARELERE ENJEKTE EDİLDİ

Araştırmacılar, bağışıklık sistemini destekleyen özel proteinlerin küçük bir parçası olan “nanokor”ları kullanarak, beyindeki sinir iletimini düzenleyen bir nörotransmittere odaklandı. Bu küçük molekül, kan-beyin bariyerini aşarak doğrudan beyin hücrelerine ulaşmayı başardı. Enjekte edildiği farelerde bilişsel bozuklukların düzeldiği gözlemlendi.

BİLİŞSEL İŞLEVLERDE İYİLEŞME SAĞLANDI

Yapılan deneylerde; yalnızca tek bir enjeksiyon sonrasında bilişsel işlevlerde iyileşme sağlandığı tespit edildi. Etkinin bir hafta boyunca sürdüğü gözlemlenen çalışmayı gerçekleştiren isimlerden biri olan Jean-Philippe Pin, “İnsanlarda henüz bilmiyoruz ama farelerde şizofreniye bağlı birçok eksiklik tedavi edilebiliyor” ifadelerini kullandı.

KLİNİK DENEYLERE HAZIRLANIYORLAR

Bilim insanları şimdi de bu sonuçların insanlar üzerinde geçerli olup olmadığını görmek amacıyla klinik deneylere hazırlanıyor. Pin, mevcut ilaçların semptomları hafiflettiğini fakat bilişsel bozukluklar üzerinde yeterince etkili olmadığını belirtti. Yeni geliştirilen nanokorların ise bu eksikliği giderebileceği düşünülüyor.

LAMALARIN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ GÜÇLÜ

Daha önce de lamalardan elde edilen antikorların COVID ve benzeri virüslerle mücadelede etkili olduğu biliniyordu. Lamalar, alpakalar ve develer, kendilerine özgü bağışıklık sistemleri sayesinde bilimsel çalışmalarda sıkça kullanılıyor. Bu çalışmada ise hiçbir hayvana zarar verilmediği vurgulandı.