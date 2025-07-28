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 | Selahattin Demirel

Şoke eden ChatGPT itirafı: İş mahkemede bitebilir

OpenAI CEO’su Sam Altman, ChatGPT üzerinden yapılan konuşmaların yasal gizlilik kapsamında olmadığını, bu bilgilerin mahkemede delil olarak kullanılabileceğini söyledi.

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Şoke eden ChatGPT itirafı: İş mahkemede bitebilir
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 18:53
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 18:53

OpenAI CEO’su Sam Altman, sohbet botu ’ye yüklenen anlamlara karşı önemli bir uyarıda bulundu. Gençlerin ChatGPT’yi adeta bir terapist, yaşam koçu ya da sırdaşa dönüştürdüğünü söyleyen Altman, bu durumun ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Katıldığı bir podcast programında konuşan Altman, “İnsanlar, hayatlarındaki en mahrem detayları ChatGPT’ye anlatıyor. Özellikle gençler, ilişkilerinde yaşadıkları problemleri ChatGPT’ye açıyor. Ancak bu konuşmalar, tıpkı bir terapist, doktor ya da avukatla yapılan görüşmeler gibi kapsamında değerlendirilmiyor” dedi.

Şoke eden ChatGPT itirafı: İş mahkemede bitebilir

"YASAL KORUMA YOK"

Altman’a göre ChatGPT ile yapılan sohbetler, şu anda herhangi bir yasal gizlilik kuralına tabi değil. Yani kullanıcıların paylaştığı bilgiler, dava süreçlerinde yasal delil olarak kullanılabilir. Altman bu noktada net: “Bu tür konuşmalar mahkemeye sunulabilir.”

Şoke eden ChatGPT itirafı: İş mahkemede bitebilir

“HAYAT KURTARDI AMA…”

Daha önce ChatGPT’nin çoğu doktordan daha iyi teşhis koyabildiğini savunan Altman, yine de gibi kritik konularda yapay zekâya tamamen güvenmenin doğru olmadığını düşünüyor:

“ChatGPT sayesinde hayatı kurtulan insan hikâyeleri var. Ama iş sağlık olunca ben hâlâ gerçek bir doktor görmeden içim rahat etmiyor. Belki bu konuda eski kafalıyım ama temkinli olmakta fayda var.”

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ETİKETLER
#gizlilik
#chatgpt
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#Terapist
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