Şoke eden ChatGPT itirafı: İş mahkemede bitebilir

OpenAI CEO’su Sam Altman, sohbet botu ChatGPT’ye yüklenen anlamlara karşı önemli bir uyarıda bulundu. Gençlerin ChatGPT’yi adeta bir terapist, yaşam koçu ya da sırdaşa dönüştürdüğünü söyleyen Altman, bu durumun ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Katıldığı bir podcast programında konuşan Altman, “İnsanlar, hayatlarındaki en mahrem detayları ChatGPT’ye anlatıyor. Özellikle gençler, ilişkilerinde yaşadıkları problemleri ChatGPT’ye açıyor. Ancak bu konuşmalar, tıpkı bir terapist, doktor ya da avukatla yapılan görüşmeler gibi gizlilik kapsamında değerlendirilmiyor” dedi.

"YASAL KORUMA YOK"

Altman’a göre ChatGPT ile yapılan sohbetler, şu anda herhangi bir yasal gizlilik kuralına tabi değil. Yani kullanıcıların paylaştığı bilgiler, dava süreçlerinde yasal delil olarak kullanılabilir. Altman bu noktada net: “Bu tür konuşmalar mahkemeye sunulabilir.”

“HAYAT KURTARDI AMA…”

Daha önce ChatGPT’nin çoğu doktordan daha iyi teşhis koyabildiğini savunan Altman, yine de sağlık gibi kritik konularda yapay zekâya tamamen güvenmenin doğru olmadığını düşünüyor:

“ChatGPT sayesinde hayatı kurtulan insan hikâyeleri var. Ama iş sağlık olunca ben hâlâ gerçek bir doktor görmeden içim rahat etmiyor. Belki bu konuda eski kafalıyım ama temkinli olmakta fayda var.”