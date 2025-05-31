SOLOTÜRK ekibi Fetih uçuşu öncesi titizlikle hazırlandı! İşte çok özel görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bulunan F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK Gösteri Ekibi, Dünya havacılık tarihinde kendilerine patentli olan SOLOTÜRK ters kalkış, SOLOTÜRK tonosu, yavaş uçuş, reverans ve kobra manevrası ile yurt içi ve yurt dışında bir çok gösterilere imza attı.

Sayısız harekatlara ve operasyonlara katılan pilotların gösteri esnasında yapığı manevralar dosta güven düşmana korku veriyor. Ay yıldızı, gövdesinde gururla taşıyan SOLOTÜRK Gösteri Ekibi 13 kişiden oluşuyor. Gökyüzünün asil kartalları olarak adlandırılan kahraman SOLOTÜRK pilotları, hazırladıkları özel gösteri ile vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatıyor.

DAMARLARIMIZDAKİ KAN ÇILGIN AKIYOR!

SOLOTÜK Birinci Pilot Binbaşı Murat Bakıcı, İhlas Haber Ajansı Muhabiri Zöhre Alagöz ile yaptığı röportajda; "Fethimizin 572’inci yıl dönümü kapsamıyla İstanbul’da gösteri uçuşu icra edeceğiz. Halkımızın gönlünü fethetmek için gökyüzünde yerimizi alacağız. 27 dakika bir gösteri uçuşu planlıyoruz. Dünyada en uzun gösteri yapan gösteri ekibi biziz. Bu pilot performans açısından ve uçağın yakıt sarfiyatı açısında da önem arz ediyor. Dünya’da bizim kadar uzun gösteri yapan başka ekip bulunmuyor. Biz hem limitlerimizi zorluyoruz. Hem de uçağımızın yakıtını emniyet yakıta kadar etkin bir şekilde kullanıyoruz. Çılgın Türk, damarlarımızdaki kan çılgın akıyor. Bunu da tüm dünyaya gösteriyoruz. Biz de bunun gurunu yaşıyoruz. Dünya havacılık tarihinde SOLOTÜRK’e özel manevralarımız var.

SOLOTÜRK tonosu, SOLOTÜRK yavaş uçuş, kobra manevrası, reverans, SOLOTÜRK ters kalkış, bunlar sadece bizim yapabildiğimiz hareketler. Dünya havacılığına da SOLOTÜRK’ün altın harflerle ismini kazıdığı hareketler. Biz de bunları gururla gerçekleştiriyoruz. İmkansızlıklar başarılarak bu şehir fethedilmiş. Biz de gökyüzünde imkansızı başararak gökyüzüne imzamızı atacağız" dedi.

"BAYRAĞIMIZI GÖKYÜZÜNDE DALGALANDIRIYORUZ!"

Dünyanın her yerine hızlı bir şekilde gittiklerini belirten Bakıcı, "Butik bir ekibiz iki pilottan oluşuyoruz. Ben birinci pilotum, ikinci pilotumuz Erhan Binbaşım, Basın ve Halkla İlişkiler ekibimiz Alper üsteğmenim, Muhammed astsubayımız ve teknik ekibimiz. Bakım subayımız ve 8 bakım astsubayımız olmak üzere 13 kişilik bir ekibiz. Dünyanın her yerine hızlı bir şekilde intikal edebiliyoruz. Ve gösterimizi Ay yıldızlı bayrağımızı gökyüzünde dalgalandırıyoruz. SOLOTÜRK’ün envanterinde 3 tane F-16’mız var. 2 tane boyalı F-16’mız biri de sadece kuyruk boyalı F-16’mız mevcut. Totalde de 3 tane uçağımız var" dedi.

"3 BİN SAATLİK UÇUŞUM VAR!"

SOLOTÜRK’ün 10’uncu pilotu olarak görev yapmaya başlayan SOLOTÜRK ikinci Pilotu Binbaşı M. Erhan Aydemir, " Ekibe geçen seneki atamalarla birlikte dahil oldum. Kış döneminde eğitimimi tamamlayarak SOLOTÜRK’ün 10’uncu pilotu olarak görev yapmaya başladım. Bu sezon içerisinde iki gösteriye Çanakkale’de ve Giresun’da bende desteklerimi ekibe sağlamış oldum. İstanbul’un Fethi kapsamında İstanbul’dayız. Bu coşkuya gurura biz de coşku katmaya geldik. Milli Savunma Üniversitesi’ne giriyoruz. Hava Harp Okulundan mezun olduktan sonra uçuş okuluna devam ediyoruz.

Pilotaj eğitimimizi tamamladıktan sonra F-16 eğitimizi alıyoruz ve harbe hazırlığımızın devamı eğitimleri kapsamında yeterli tecrübeye ulaştıktan sonra istekli personellerimiz arasında Hava Kuvvetleri Komutanımızın kararıyla beraber görevi yapmaya başlıyoruz. F-16’da 3 bin saatin üzerinde uçuşum var. Bu bizim için büyük bir gurur sonuçta fetih çağ açıp çağ kapatan bir olay. Bu gururu halkımızla beraber gökyüzünde yaşamak bizim için ayrıca bir gurur kaynağı" diye konuştu.

SOLOTÜRK’ün sesi olan Basın Halkla ilişkiler subayı Üsteğmen Şükrü Alper Şen, "İstanbul’un fethinin 572’nci yıl dönümünde burada olduğumuz için çok mutluyuz. İstanbul’a özel bir anlatım hazırladım" diye konuştu.



Uçak Bakım Subayı Binbaşı Tuna Karalı ise, "SOLOTÜRK’ün Bakım ekibi olarak 9 kişilik bir ekipten oluşuyoruz. Uçağın uçuş öncesinde ki bütün işlemlerini yaklaşık 3 saat öncesinde uçak başına gelerek uçaklarımızı hazırlıyoruz. Uçaklarımız F-16 uçağı olduğu için teknik dokümanlar belirtilen bütün rutin bakımlarını ana meydanımız Konya’da gerçekleştirdikten sonra uçaklarımızın emniyetli bir şekilde intikalini sağlıyoruz. Uçaklarımıza normal her uçuş arasında olduğu gibi rutin uçak bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Göklerdeki istikbalin yerdeki teminatı olarak görev yapmaya devam ediyoruz" dedi.