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 | Emir Yücel

SOLOTÜRK ve Jandarma Çelik Kanatlar'ın kol uçuşuna Bakan Yerlikaya'dan tebrik! "Büyük destanı yüreğimizde taşıyoruz"

Türk Hava Kuvvetleri'nin 114. kuruluş yıl dönümü için bir mesaj yayınlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, SOLOTÜRK ve Jandarma Çelik Kanatlar ekibinin tarihe geçen kol uçuşunu paylaşarak, tüm milletimizin gururlandığını ifade etti.

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KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 16:03

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Hava Kuvvetleri'nin 114. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından kutladı. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda; Türk Hava Kuvvetleri'nin tarih boyunca kahramanca koruduğu vatan semalarının, cesaret ve teknolojinin timsali olduğunu vurguladı.

SOLOTÜRK ve Jandarma Çelik Kanatlar'ın kol uçuşuna Bakan Yerlikaya'dan tebrik! "Büyük destanı yüreğimizde taşıyoruz"

Özellikle Jandarma Çelik Kanatlar ve SOLOTÜRK ekiplerinin dünyada ilk kez gerçekleştirdiği kol uçuşunun da tüm milletimizi gururlandırdığını ifade etti.

SOLOTÜRK ve Jandarma Çelik Kanatlar'ın kol uçuşuna Bakan Yerlikaya'dan tebrik! "Büyük destanı yüreğimizde taşıyoruz"

GÖĞE YAZILAN BÜYÜK DESTANI YÜREĞİMİZDE TAŞIYORUZ!

114 yıldır vatanımızın semalarını kahramanca koruyan; cesaretin ve teknolojinin timsali Türk Hava Kuvvetlerimiz, şanla şerefle yazılan bir destan, unutulmaz bir tarihtir. Türk Hava Kuvvetlerimizin yıl dönümünde; göğe yazılan bu büyük destanı, yüreğimizde taşıyoruz.

SOLOTÜRK ve Jandarma Çelik Kanatlar'ın kol uçuşuna Bakan Yerlikaya'dan tebrik! "Büyük destanı yüreğimizde taşıyoruz"

Jandarmamızın Çelik Kanatları ile Solotürk’ün dünyada ilk kez gerçekleştirdiği “Kol Uçuşu”, hepimizi gururlandırmıştı. Hava şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum..

DÜNYADA İLK VE TEK!

Dünyada ilk kez gerçekleşen bir helikopter ve savaş uçağının kol uçuşu oldukça beğeni topladı.

SOLOTÜRK ve Jandarma Çelik Kanatlar'ın kol uçuşuna Bakan Yerlikaya'dan tebrik! "Büyük destanı yüreğimizde taşıyoruz"

E.Jandarma Pilot Albay Mustafa Tekindor ve E. Pilot Yarbay Emre Mert'in kontrolünde gerçekleşen tarihi uçuş, Türk Havacılık tarihine altın harflerle yazıldı.

SOLOTÜRK ve Jandarma Çelik Kanatlar'ın kol uçuşuna Bakan Yerlikaya'dan tebrik! "Büyük destanı yüreğimizde taşıyoruz"

ETİKETLER
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#Jandarma Çelik Kanatlar
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#Türk Havacılığı
#Gurur
#Teknoloji
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