Sony, 19 yıllık PlayStation 3 için yeni yazılım güncellemesi yayınladı

Sony, yaklaşık 20 yıl önce piyasaya sürdüğü PlayStation 3 için yeni bir güncelleme yayınladı. 4.92 sürümüyle gelen yeni güncelleme, Blu-ray oynatma özelliğini etkiliyor. Güncellemeyi yapmayan kullanıcılar artık Blu-ray disk izleyemeyecek.

Sony'nin 2006 yılında piyasaya sürdüğü ve oyun dünyasında büyük izler bırakan PlayStation 3, yıllar içinde yeni nesil konsolların gölgesinde kalsa da hâlâ güncellenmeye devam ediyor. Uzun süredir güncelleme almayan konsol, 4.92 sürümü ile yeni bir sistem yazılımı güncellemesi aldı.

20 YILLIK PS3 İÇİN YENİ GÜNCELLEME YAYINLANDI

Sony, 4.92 sistem yazılımı güncellemesini 5 Mart 2025'te kullanıcılara sundu. Güncellemenin en dikkat çeken noktası ise Blu-ray disk oynatma özelliğini etkileyen bir değişiklik getirmesi oldu.

Yeni sürümle birlikte konsolun Blu-ray oynatıcısı için şifreleme anahtarları yenilenecek. Sony'nin açıklamasına göre, PS3'te Blu-ray film izlemek isteyen kullanıcıların güncellemeyi yüklemeleri gerekiyor. Aksi takdirde Blu-ray oynatma özelliği devre dışı kalacak.

2006'da piyasaya sürülen PlayStation 3, günümüzde artık nostaljik bir konsol olarak görülüyor. PlayStation 4 ve PlayStation 5 gibi daha güçlü sistemler piyasada olmasına rağmen, PS3 halen bazı kullanıcılar tarafından Blu-ray oynatıcı olarak kullanılıyor.