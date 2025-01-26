Sony'den büyük veda! 25 yıldır faaliyetteydi, resmen üretimini sonlandırdı

26 Ocak 2025 09:25 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 11:48

Sony, Şubat 2025 itibarıyla kaydedilebilir Blu-ray diskler, MiniDisc'ler, MD-Data ve MiniDV kasetlerinin üretimini durduracağını ve bu ürünlerin yerine yeni modeller sunulmayacağını açıkladı. Bu karar, yalnızca boş diskleri kapsıyor.

Sony, kaydedilebilir Blu-ray disklerin üretimini resmi olarak sonlandırıyor. Tom's Hardware tarafından fark edilen Japonya'daki bir duyuruda, Sony Storage Media Solutions, şubat ayından itibaren bu disklerin yanı sıra kaydedilebilir MiniDisc'lerin, MD-Data ve MiniDV kasetlerinin üretimini durduracağını ve "yerine geçecek modellerin olmayacağını" belirtti.

SONY, BLU-RAY DEVRİNİ KAPATTI

Bu durdurma kararı, filmler veya TV dizilerini içeren Blu-ray diskleri etkilemiyor; yalnızca tüketicilerin bilgisayarlarında veya DVR'larında içerik kaydetmek için kullandıkları boş diskleri kapsıyor. Sony geçen yıl Japonya’daki AVWatch adlı medya kuruluşuna, "kaydedilebilir optik disk medyasının" geliştirilmesi ve üretiminin kademeli olarak sonlandırılacağını söyleyerek bu kararın sinyallerini vermişti.

LG VE SAMSUNG DA ÜRETİMİ DURDURDU

Sony, Blu-ray üretiminde en başından beri öncülük eden şirketlerden biri oldu. 2000 yılında ilk Blu-ray prototiplerini sergileyen şirket, 2006 yılında Blu-ray disk kayıt cihazlarını tanıtmıştı. Sony gibi LG, Samsung ve Oppo da Blu-ray oynatıcılarının üretimini durdurarak bu formattan uzaklaşmaya başladı.

Sony'nin duyurusu, Blu-ray ile birlikte 1992 yılında daha kırılgan kasetlere ve hantal CD’lere alternatif olarak geliştirdiği MiniDisc formatını da etkiliyor. Bu, MiniDisc hayranlarının boş diskleri temin etmesini zorlaştırabilir.