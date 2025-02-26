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 | Ömer Faruk Dogan

Sony'nin yeni FE 16mm F1.8 G lensi duyuruldu: Mükemmel bokeh, üstün netlik

Sony, ultra geniş açı ve yüksek çözünürlüğü bir araya getiren yeni FE 16mm F1.8 G lensini piyasaya sürüyor. Hafif ve kompakt tasarımıyla dikkat çeken bu lens, manzara, mimari ve astrofotografi çekimlerinde olağanüstü performans sunarken, hızlı ve sessiz otomatik odaklama sistemiyle de video çekimlerinde fark ortaya koyuyor.

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Sony'nin yeni FE 16mm F1.8 G lensi duyuruldu: Mükemmel bokeh, üstün netlik
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 17:21

Sony, yüksek çözünürlüklü ultra geniş açı ve rahat taşınabilirliği bir araya getiren premium G Lens serisinin yeni üyesi FE 16mm F1.8 G (SEL16F18G)'yi duyurdu.

Bu lens, Sony Alpha serisi kameralarla eşleştirildiğinde manzara, mimari ve astrofotografi gibi çeşitli çekim senaryolarında olağanüstü performans sunarak kullanıcılara üretkenliklerini ifade etme imkanı sunuyor. Ayrıca üstün optik yapısı sayesinde yüksek görüntü kalitesi, göz alıcı bokeh etkisi ve hassas, sessiz otomatik odaklama sağlıyor.

ÇÖZÜNÜRLÜK VE GENİŞ AÇI PERFORMANSI

FE 16mm F1.8 G, ultra geniş açılı perspektifler oluşturmak için mükemmel bir lens olup, her diyafram açıklığında yüksek görüntü keskinliği sunuyor. Optik yapısında bulunan iki Gelişmiş Asferik (AA) element çarpıcı detaylar sağlarken, bir Süper ED (Ekstra Düşük Dağılım) cam element ve üç ED element renk sapmalarını minimize ediyor. Ayrıca, optimize edilmiş kaplama sayesinde yansımalar ve gölgelenme en aza indiriliyor.

ÜSTÜN BOKEH VE YAKIN ÇEKİM PERFORMANSI

Bu yeni G Lens, F1.8 geniş diyafram açıklığı ve 11 kanatlı yuvarlak diyafram yapısı ile etkileyici bir bokeh sunuyor. 0,15 m (AF) ve 0,13 m (MF) minimum odak mesafesi ile yakın çekimlerde de olağanüstü sonuçlar elde ediliyor. Maksimum büyütme oranı AF ile 0,25x, MF ile 0,30x olup, geniş açı perspektifinde derinlikli ve sanatsal kompozisyonlar oluşturulmasını sağlıyor.

KOMPAKT, HAFİF VE TAŞINABİLİR TASARIM

Sony'nin gelişmiş AA lens teknolojisi, 73.8 x 75 mm boyutları ve 304 g ağırlığı ile bu lensi kompakt ve taşınabilir kılıyor. Küçük boyutuna rağmen yüksek optik performans sunarak, doğa çekimlerinden astrofotografiye kadar geniş kullanım alanı sağlıyor.

HIZLI, HASSAS VE SESSİZ OTOMATİK ODAKLAMA

İki XD (Extreme Dynamic) lineer motor, hızlı ve doğru AF (otomatik odaklama) performansı sunarak hareketli nesnelerin keskin şekilde yakalanmasını sağlıyor. Sony'nin özel geliştirdiği kontrol algoritması sayesinde motor titreşimi ve gecikmesi minimum seviyeye indiriliyor. Bu sayede, lens son derece sessiz çalışıyor ve düşük titreşimli bir çekim deneyimi sunuyor.

VİDEO İÇİN RAFİNE VE İSTİKRARLI PERFORMANS

FE 16mm F1.8 G'nin gelişmiş lens teknolojisi, akıcı video çekimleri için odak solumasını (focus breathing) azaltıyor. Ayrıca, uyumlu Alpha gövdelerinde sunulan solunum telafisi işlevini destekler ve gövdedeki Aktif Mod görüntü sabitleme özelliği, yürürken bile stabil geniş açılı videolar çekmeyi kolaylaştırıyor. Bunun yanı sıra, yeni lens standart 67 mm ön filtreyi destekliyor ve bir gimbal üzerinde kolayca dengelenebiliyor.

KAPSAMLI KONTROL VE SAĞLAM GÜVENİLİRLİK

Lens; bir odak halkası, odak tutma tuşu, odak modu anahtarı, diyafram halkası ve iris kilidi anahtarı ile donatılmıştır. Ayrıca, odak tutma tuşuna alternatif işlevler atanabiliyor. Diyafram halkası, manuel kontrol imkânı sunarken, klik ON/OFF anahtarı esneklik sağlar ve odak modu anahtarı, anında otomatik/manuel odak geçişine olanak tanıyor. Son olarak, toz ve neme dayanıklı tasarı ile ön element üzerindeki flor kaplama, güvenilirliği ve dayanıklılığı en üst düzeye çıkarıyor.

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