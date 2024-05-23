Sosyal medyanın 'devleri' temsilcilerini belirledi: Türkiye'nin kararlılığı etkisini gösterdi

23 May 2024 11:57 - Güncelleme : 23 May 2024 11:57

31 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ve kamuoyunda "Sosyal Medya Yasası" olarak bilinen "7253 Sayılı Kanun", Türkiye'deki sosyal medya platformları için önemli düzenlemeler getirdi. Bu kanun, internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi amacıyla bazı değişiklikleri içeriyor.

Kanunun getirdiği en dikkat çekici yeniliklerden biri, yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerine Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirmesiydi. Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya platformlarının, ülke sınırları içinde bir temsilci atamaları gerekiyordu. Bu yükümlülüğe uymayan şirketlere ise 10 milyon lira ceza verildi.

X (TWITTER) TEMSİLCİ ATADI

VK ve Dailymotion gibi bazı platformlar temsilci olarak gerçek kişileri tercih ederken, YouTube, TikTok, Facebook ve Instagram gibi büyük platformlar ise tüzel kişi temsilciler atamayı seçtiler.

Türkiye'nin dijital güvenlik ve suçla mücadele stratejisinde önemli bir adım olarak değerlendirilen düzenleme uyarınca, son olarak dünyanın önde gelen sosyal ağ sağlayıcılarından X de tüzel kişi temsilci atadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ilişkili kuruluşu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) gerekli bildirimde bulundu.

TÜRK KULLANICILARIN HAKLARI DAHA ETKİN KORUNACAK

18 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "7418 Sayılı Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", sosyal ağ sağlayıcılar ile muhataplık ilişkisinin güçlendirilmesi, Türkiye'deki kullanıcıların haklarının daha etkin bir şekilde korunması ve yetkili mercilerin kararlarının süresi içerisinde yerine getirilmesi açısından önem taşıyor.

ŞİRKETLER, ÇOCUKLARA ÖZEL MUAMELE YAPMAK ZORUNDA

Düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılar için çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma, kullanıcı haklarını daha etkin şekilde koruma, kriz planı sunma, reklam kütüphanesi oluşturma ve şeffaflığın artırılması gibi çeşitli yükümlülükler getirildi.

Ayrıca, aralarında X'in de bulunduğu, Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar ayrıştırılarak bunların temsilcileri idari, teknik, mali ve hukuki yönden tam yetkili ve sorumlu tutuldu.

Düzenleme uyarınca kapsama giren X dışındaki tüm sosyal ağ sağlayıcılar temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmişlerdi. X'in de bu ağ sağlayıcılara katılmasıyla tüm kuruluşlar temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini sağlamış oldu.