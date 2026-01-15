Menü Kapat
 Ömer Faruk Dogan

Sovyetlerden sonra tarihte ilk kez: Uzayda sağlık krizi görevi bitirdi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda planlar altüst oldu. NASA, 65 yıllık insanlı uçuş tarihinde ilk kez tıbbi gerekçelerle acil tahliye düğmesine bastı. İşte tüm detaylar.

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda rahatsızlanan bir astronot için tarihindeki ilk tıbbi tahliyeyi gerçekleştirdi. Şubat ayında dönmesi planlanan dört kişilik ekip, sağlık sorunu nedeniyle görevlerini yarıda bırakarak erken döndü.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan bir astronotun sağlık sorunu yaşaması üzerine 65 yıllık insanlı uzay uçuşu tarihinde bir ilke imza attı. Dört kişilik Crew-11 ekibini taşıyan SpaceX kapsülü dün istasyondan ayrıldı.

Sovyetlerden sonra tarihte ilk kez: Uzayda sağlık krizi görevi bitirdi

Astronotun sağlık sorunu ve kimliği açıklanmazken kapsül Kaliforniya açıklarında Pasifik Okyanusu'na indi.

Sovyetlerden sonra tarihte ilk kez: Uzayda sağlık krizi görevi bitirdi

UZAY YÜRÜYÜŞÜ İPTAL EDİLMİŞTİ

Astronotlar Mike Fincke ve Zena Cardman, Japonya'dan Kimiya Yui ve kozmonot Oleg Platonov, 6.5 aylık görevleri için 1 Ağustos'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na varmıştı.

Sovyetlerden sonra tarihte ilk kez: Uzayda sağlık krizi görevi bitirdi

Ekibin Şubat ortasında dünyaya dönmeleri planlanıyordu. Ancak geçen hafta, Fincke ve Cardman'ın planlanan uzay yürüyüşü son anda iptal edilmiş, NASA birkaç saat sonra bir mürettebat üyesinin hastalandığını açıklamıştı.

Sovyetlerden sonra tarihte ilk kez: Uzayda sağlık krizi görevi bitirdi

1985 yılında, Sovyet kozmonotu Vladimir Vasyutin ve meslektaşları, ürolojik bir sorun nedeniyle Salyut 7 uzay istasyonuna yaptıkları görevden 4 ay, 1987 yılında ise kalp aritmisi nedeniyle Sovyet kozmonotu Aleksandr Laveykin Mir uzay istasyonundan erken ayrılmak zorunda kalmıştı.

