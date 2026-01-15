Menü Kapat
TGRT Haber
 Ömer Faruk Dogan

İnsansı robot Neo'ya "görsel" zeka geldi: Sadece video izlemesi yetiyor

Robotik şirketi 1X, Neo insansı robotlarının video izleyerek ve komut alarak yeni görevler öğrenmesini sağlayan "1X World Model" adlı yapay zeka teknolojisini tanıttı. Şirket CEO'su Bernt Børnich, robotların internetteki videoları analiz ederek fiziksel dünyada yeni yetenekler kazanabildiğini belirtti.

Neo insansı robotlarının arkasındaki teknoloji şirketi 1X, robotların gerçek dünya dinamiklerini anlamasını ve kendi kendine yeni bilgiler öğrenmesini sağlayan yapay zeka tabanlı yeni modelini tanıttı.

Şirket, robotların kendi kendine öğrenme kapasitesini artırmayı hedefleyen ve "1X World Model" (1X Dünya Modeli) olarak adlandırılan yeni yapay zeka teknolojisini görücüye çıkardı. Fizik tabanlı model, video görüntülerini ve yazılı komutları bir araya getirerek Neo robotlarına daha önce eğitimini almadıkları görevleri yerine getirme yeteneği kazandırıyor.

1X tarafından paylaşılan bilgilere göre, robotlar yalnızca video izleyerek yeni işlevler öğrenebilecek seviyeye ulaşıyor.

İnsansı robot Neo'ya "görsel" zeka geldi: Sadece video izlemesi yetiyor

1X NEO ROBOTU EVLERE GİRMEYE HAZIRLANIYOR

1X, geçtiğimiz ekim ayında Neo insansı robotları için ön sipariş sürecini başlatmış ve teslimatların bu yıl içinde yapılacağını açıklamıştı.

Konuyla ilgili detay vermekten kaçınan bir 1X sözcüsü, teslimatların ne zaman başlayacağı veya kaç adet sipariş alındığına dair net bir tarih paylaşmazken, yalnızca ön siparişlerin beklentilerin üzerinde olduğunu belirtmekle yetindi.

1X Kurucusu ve CEO'su Bernt Børnich, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yıllarca dünya modelimizi geliştirip Neo'nun tasarımını insanlara olabildiğince yaklaştırdıktan sonra, Neo artık internet ölçeğindeki videolardan öğrenebiliyor ve bu bilgileri doğrudan fiziksel dünyaya uygulayabiliyor."

Børnich ayrıca herhangi bir komutu yeni eylemlere dönüştürme yeteneğinin, Neo'nun akla gelebilecek hemen hemen her şeyi kendi kendine öğrenme kapasitesinin başlangıç noktası olduğunu vurguladı.

İnsansı robot Neo'ya "görsel" zeka geldi: Sadece video izlemesi yetiyor

HENÜZ ARABA SÜRMEYİ ÖĞRENEMEDİ

Robotun her komutu yeni bir eyleme dönüştürebildiği iddiası oldukça büyük bir vaat olsa da yetenekleri tabii ki de sınırsız değil. Örnek vermek gerekirse, Neo'ya araba sürmesi söylendiğinde robotun aniden paralel park etmeyi öğrenmesi beklenemez. Ancak yine de arka planda işleyen bir öğrenme süreci mevcut.

Şirket sözcüsü, dünya modelinin botların herhangi bir şeyi denemesine imkan tanıdığını fakat robotların şimdilik Airfryer sepetini çıkarmak, ekmek kızartma makinesine ekmek koymak ve "çak bir beşlik" yapmak gibi temel görevlerle sınırlı olduğunu ifade etti.

Küçük görevleri öğrenme yeteneği ise robotların gelecekte çok daha karmaşık eylemleri gerçekleştirebilmesi adına atılan ilk adım niteliği taşıyor.

#Teknoloji
