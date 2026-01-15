Huawei, Apple’ı tahtından etti: Çin pazarında zirve el değiştirdi

Huawei, tüm zorluklara meydan okuyarak 2025 yılında Çin akıllı telefon pazarındaki liderliğini geri kazandı. Şirket, rakibi Apple’a karşı elde ettiği kritik ancak az farkla kazanılan zaferle zirveye adını tekrar yazdırdı.

Pazar araştırma şirketi IDC tarafından paylaşılan 2025 dördüncü çeyrek ve yıl sonu raporları, Çinli teknoloji devinin yıl boyunca istikrarlı bir büyüme sergilediğini ortaya koyuyor.

HUAWEI ÇİN PAZARININ LİDERİ OLDU

Huawei, 2025 yılında 46,7 milyon cihaz satışı gerçekleştirerek yıllık sevkiyatlarda yüzde 16,4’lük bir pazar payı yakaladı. 2024 yılındaki 47,6 milyonluk sevkiyat ve yüzde 16,6’lık pazar payına kıyasla yıllık bazda yüzde 1,9’luk bir düşüş yaşanmasına rağmen liderlik koltuğu korundu.

Apple ise 46,2 milyon adet sevkiyat ve yüzde 16,2’lik pazar payı ile rakibini çok yakından takip etti. Teknoloji devi, 2024 yılına göre yıllık yüzde 4 oranında bir büyüme kaydetti. Listenin devamında ise sırasıyla Vivo, Xiaomi ve OPPO yer aldı: