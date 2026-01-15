Menü Kapat
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Huawei, Apple’ı tahtından etti: Çin pazarında zirve el değiştirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün yaptırımlarına rağmen Huawei 2025 yılında Çin akıllı telefon pazarında Apple’ı geride bırakarak liderlik koltuğuna yeniden oturdu.

Huawei, tüm zorluklara meydan okuyarak 2025 yılında Çin akıllı telefon pazarındaki liderliğini geri kazandı. Şirket, rakibi ’a karşı elde ettiği kritik ancak az farkla kazanılan zaferle zirveye adını tekrar yazdırdı.

Pazar araştırma şirketi IDC tarafından paylaşılan 2025 dördüncü çeyrek ve yıl sonu raporları, Çinli devinin yıl boyunca istikrarlı bir büyüme sergilediğini ortaya koyuyor.

Huawei, Apple’ı tahtından etti: Çin pazarında zirve el değiştirdi

HUAWEI ÇİN PAZARININ LİDERİ OLDU

, 2025 yılında 46,7 milyon cihaz satışı gerçekleştirerek yıllık sevkiyatlarda yüzde 16,4’lük bir pazar payı yakaladı. 2024 yılındaki 47,6 milyonluk sevkiyat ve yüzde 16,6’lık pazar payına kıyasla yıllık bazda yüzde 1,9’luk bir düşüş yaşanmasına rağmen liderlik koltuğu korundu.

Apple ise 46,2 milyon adet sevkiyat ve yüzde 16,2’lik pazar payı ile rakibini çok yakından takip etti. Teknoloji devi, 2024 yılına göre yıllık yüzde 4 oranında bir büyüme kaydetti. Listenin devamında ise sırasıyla Vivo, Xiaomi ve OPPO yer aldı:

  • Vivo: 46,1 milyon sevkiyat, yüzde 16,2 pazar payı (yıllık yüzde 6,6 düşüş)
  • Xiaomi: 43,8 milyon sevkiyat, yüzde 15,4 pazar payı (yıllık yüzde 4,3 büyüme)
  • OPPO: 43,4 milyon sevkiyat, yüzde 15,2 pazar payı (yıllık yüzde 2,1 büyüme)
