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 | Ömer Faruk Dogan

Spotify abonelik fiyatlarını artırıyor: Yeni ücret belli oldu

Spotify eylül ayı itibarıyla bireysel premium abonelik ücretine zam yapacağını duyurdu. Yeni fiyatlandırma dünya genelinde geçerli olacakken, Türkiye'deki faaliyetler ise Rekabet Kurumu'nun incelemesi nedeniyle belirsizliğini koruyor.

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Spotify abonelik fiyatlarını artırıyor: Yeni ücret belli oldu
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 14:52
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 14:52

Dünyanın önde gelen müzik ve platformlarından Spotify, eylül ayı itibarıyla bireysel premium ücretlerine zam yapacağını duyurdu.

SPOTIFY'IN YENİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni fiyatlandırma Güney Asya, Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Latin Amerika ve Asya-Pasifik dahil olmak üzere birçok bölgeyi kapsayacak. Bu doğrultuda, aylık bireysel abonelik ücreti 10.99 eurodan 11.99 euroya çıkarılacak.

Spotify abonelik fiyatlarını artırıyor: Yeni ücret belli oldu

ABONELERE E-POSTA İLE BİLGİLENDİRME YAPILACAK

, önümüzdeki haftalarda kullanıcılarına e-posta yoluyla hakkında bilgilendirme yapacak. Artışın arkasında ise karlılığı artırma hedefi olduğu belirtiliyor.

Spotify abonelik fiyatlarını artırıyor: Yeni ücret belli oldu

SPOTIFY HİSSELERİ YÜKSELİŞTE

Fiyat artışının duyurulmasının ardından, Spotify hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 3 oranında yükseldi. Şirketin hisse değeri, 2025 yılı başından bu yana yaklaşık yüzde 40 oranında artış gösterdi.

Spotify abonelik fiyatlarını artırıyor: Yeni ücret belli oldu

SPOTIFY TÜRKİYE'DE KAPANACAK MI?

, 28 Haziran 2025 tarihinde Spotify'a inceleme başlattı. İsveçli şirket, konuyla ilgili The Times'a yaptığı açıklama ile Türkiye pazarından çekilmek de dahil her senaryoyu değerlendirdiklerini ifade etti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Yeni Spotify Premium bireysel abonelik ücreti ne kadar olacak?
Yeni ücret 10.99 eurodan 11.99 euroya çıkarılıyor. Değişiklik Eylül 2025 itibarıyla geçerli olacak.
ETİKETLER
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