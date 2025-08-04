Spotify abonelik fiyatlarını artırıyor: Yeni ücret belli oldu

Dünyanın önde gelen müzik ve podcast platformlarından Spotify, eylül ayı itibarıyla bireysel premium abonelik ücretlerine zam yapacağını duyurdu.

SPOTIFY'IN YENİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni fiyatlandırma Güney Asya, Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Latin Amerika ve Asya-Pasifik dahil olmak üzere birçok bölgeyi kapsayacak. Bu doğrultuda, aylık bireysel abonelik ücreti 10.99 eurodan 11.99 euroya çıkarılacak.

ABONELERE E-POSTA İLE BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Spotify, önümüzdeki haftalarda kullanıcılarına e-posta yoluyla fiyat artışı hakkında bilgilendirme yapacak. Artışın arkasında ise karlılığı artırma hedefi olduğu belirtiliyor.

SPOTIFY HİSSELERİ YÜKSELİŞTE

Fiyat artışının duyurulmasının ardından, Spotify hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 3 oranında yükseldi. Şirketin hisse değeri, 2025 yılı başından bu yana yaklaşık yüzde 40 oranında artış gösterdi.

SPOTIFY TÜRKİYE'DE KAPANACAK MI?

Rekabet Kurumu, 28 Haziran 2025 tarihinde Spotify'a inceleme başlattı. İsveçli şirket, konuyla ilgili The Times'a yaptığı açıklama ile Türkiye pazarından çekilmek de dahil her senaryoyu değerlendirdiklerini ifade etti.