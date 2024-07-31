Spotify, ücretsiz kullanıcılar için şarkı sözleri sınırını artırdı

31 Temmuz 2024 14:52 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 14:52

Spotify, mayıs ayında tartışmalı bir uygulamayla ücretsiz kullanıcılarının şarkı sözleri erişimini sınırlamıştı. Şirket ücretsiz kullanıcıların ayda sadece üç şarkının sözlerine erişebileceğini duyurarak, daha fazla kullanıcıyı premium hizmete geçmeye teşvik etmişti.

Ancak İsveç merkezli şirketin evdeki hesabı çarşıya uymadı. Şarkı sözlerinin ücretli hale getirilmesi büyük tepki topladı ve birçok kullanıcı tarafından eleştirildi. Bu sebeple Spotify bu sınırlamayı genişleterek, dünya genelindeki ücretsiz kullanıcıların daha fazla şarkı sözü görebileceğini açıkladı.

SPOTIFY ŞARKI SÖZLERİ YENİDEN ÜCRETSİZ

Bir Spotify sözcüsü, TechCrunch sitesine verdiği demeçte, "Spotify olarak, her zaman testler yapıyor ve yenilikler getiriyoruz. Bu, özelliklerimizin erişilebilirliğinin farklı katmanlar, pazarlar ve cihazlar arasında değişebileceği anlamına geliyor" dedi.

Sözcü, önümüzdeki haftalarda ücretsiz Spotify kullanıcıları için şarkı sözlerinin erişimini genişleteceklerini söyledi ve böylelikle de dünya genelinde daha fazla kişinin daha fazla şarkı sözüne ulaşabileceğinin altını çizdi.

Spotify, ücretsiz kullanıcılar için aylık şarkı sözü sınırının tam sayısını açıklamayı reddetti. Ancak önceki üç şarkı sınırından önemli ölçüde daha yüksek olacağını belirtti. Birçok kullanıcı da bu değişikliği sosyal medya platformu X/Twitter'da sevinçle karşıladı.

Spotify, şarkı sözlerini ücretli yapma testlerine Eylül 2023'te başlamıştı. Bu özelliğin, ücretli abone sayısında bir artışa katkıda bulunup bulunmadığı belirsizliğini koruyor. Ancak şirketin bu sınırlamayı kaldırma kararı, etkinin muhtemelen önemsiz olduğunu gösteriyor.

SPOTIFY KULLANICI SAYISI ARTIYOR

2024'ün ikinci çeyreğinde, Spotify 626 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip olduğunu ve 246 milyon premium aboneye ulaştığını bildirdi.

SPOTIFY, DELUXE PAKETİ İLE Hİ-Fİ DESTEĞİNE KAPI AÇIYOR

Geçtiğimiz günlerde Spotify CEO'su Daniel Ek'in verdiği bilgiye göre, yeni Spotify Deluxe paketi üzerinde çalışmalar sürüyor. Standart premium paketlerine ek bir plan olarak sunulacan olan Deluxe, ABD'de 4-5 dolar daha pahalı olacak. Türkiye fiyatlandırması ise henüz bilinmiyor.