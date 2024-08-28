Spotify ve Instagram'dan dev ortaklık! Müthiş özellik geliyor, şarkı tutkunları buna bayılacak

28 Ağustos 2024 15:25 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 15:44

Spotify ve Apple Music gibi müzik uygulamaları, kullanıcıların dinledikleri şarkıları Instagram'da kolayca paylaşmalarını sağlayan entegrasyonlar sunuyor. Ancak Meta ve Spotify'ın birlikte geliştirdiği MSN benzeri özellik, bu entegrasyonu daha da derinleştirecek.

GERÇEK ZAMANLI SPOTIFY PAYLAŞIMI INSTAGRAM'A GELİYOR

Bu özellik, kullanıcıların Instagram hesaplarını Spotify'a bağlamalarına olanak tanıyacak. Ardından, Spotify kullanıcı adına otomatik olarak çalan şarkıyı içeren yeni bir not oluşturacak. Bu notlar, diğer kullanıcılar tarafından DM sekmesine girdiklerinde veya bir kullanıcının profilini ziyaret ettiklerinde görülebilecek.

Yeni "Spotify’dan Paylaş" özelliği, geliştirici ve uygulama araştırmacısı Alessandro Paluzzi tarafından tespit edildi. Kullanıcılara, "Dinlediklerinizi sürekli paylaşabilirsiniz" ve ayrıca "paylaşmayı istediğiniz zaman durdurabilirsiniz" mesajı iletiliyor. Özellik henüz erişime açılmadı ancak yakında duyurulacağı tahmin ediliyor.

Instagram kullanıcılarının şu anda notlarda şarkı paylaşabileceğini belirtmekte fayda var. Ancak bunu yapmak için her şarkıyı manuel olarak paylaşmak gerekiyor.

Öte yandan bu yenilik şimdilik sadece Spotify kullanıcılarını kapsıyor. Apple Music kullanıcıları ise en azından şimdilik bu özelliğin dışında kalıyor. Geçmişin popüler mesajlaşma uygulamalarından MSN de kullanıcıların o anda dinledikleri şarkıları arkadaşlarıyla paylaşma özelliğiyle tanınırdı.