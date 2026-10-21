Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 05:40
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 05:40

Spotify'da yapay zeka temizliği: 50 milyondan fazla parça silindi

Dijital müzik platformu Spotify, yapay zeka tarafından üretilen 50 milyondan fazla parçayı "düşük kaliteli içerik ve spam" gerekçesiyle önerilenler listesinden çıkardığını duyurdu.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Spotify'da yapay zeka temizliği: 50 milyondan fazla parça silindi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 05:40
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 05:40

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler müzik platformu temizliğine başladı.

50 MİLYONDAN FAZLA PARÇA SİLİNDİ

Spotify'dan yapılan açıklamada, yapay zeka çağında sanatçıları ve dinleyicileri aldatıcı içeriklerden korumak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, bu yıl yapay zeka tarafından üretilen ve "düşük kaliteli içerik ve spam olarak" sınıflandırdığı 50 milyondan fazla parçanın öneri sisteminden çıkarıldığı belirtildi.

SPAM İÇERİKLER DE KALDIRILDI

Açıklamada, platformun kurallarını ciddi veya tekrarlayan şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle 75 milyondan fazla spam içerikli parçanın da platformdan tamamen kaldırıldığı kaydedildi.

Dinleyicilerin atladığı, dinlemediği veya duymak istemediğini belirttiği parçaların incelendiği ve bunların önemli bölümünün düşük kaliteli yapay zeka içeriği ya da spam olarak tanımlandığı aktarılan açıklamada, son 6 ayda öneri sisteminde yapılan güncellemelerle bu tür içeriklerin azaltıldığı ve gerçek sanatçılar tarafından üretilen müziklere daha fazla yer verildiği ifade edildi.

Açıklamada, Spotify'ın düşük kaliteli yapay zeka içeriği ve spam tespitinde dinleyici etkileşimi ve geri bildirimleri, yükleme alışkanlıkları, meta veriler ve üçüncü taraf yapay zeka tespit araçlarından elde edilen bilgileri birlikte değerlendirdiği belirtildi.

YAPAY ZEKA İÇERİKLERİNİ ÖNLEMEK İÇİN ARAÇLAR

Açıklamada, sanatçıları korumak ve dinleyicilerin dinledikleri içerikler hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlamak amacıyla son bir yılda çeşitli araçların da devreye alındığı bildirildi.

Bu kapsamda, sanatçıların yapay zekanın hangi rollerde ve enstrümanlarda kullanıldığını belirtebildiği "AI Credits" özelliğinin nisanda kullanıma sunulduğu, sanatçıların her gün on binlerce kredi bilgisi gönderdiği aktarıldı.

Spotify'da 300 binden fazla sanatçının doğrulandığı, bu sanatçıların dinleyicilerin platformda aradığı isimlerin yüzde 99'undan fazlasını temsil ettiği ve doğrulananların yüzde 70'inden fazlasının bağımsız sanatçılardan oluştuğu belirtildi.

Yapay zeka tarafından oluşturulduğu değerlendirilen sanatçı kimliklerini işaretleyen "AI Persona" etiketlerinin de binlerce profilde kullanıldığı, bu profillerin dinleyici tarafından takip edilmesi gibi istisnalar dışında editoryal ve algoritmik önerilerden varsayılan olarak çıkarıldığı kaydedildi.

SANATÇILARI YAPAY ZEKAYA KARŞI KORUYOR

Açıklamada ayrıca, 2024'ten bu yana uygulanan, telif geliri elde edebilmek için bir parçanın en az 1000 dinlenmeye ulaşmasını gerektiren eşiğin, insan sanatçıları yapay zeka tarafından üretilen içerik dalgasına karşı korumada önemli rol oynadığı ifade edildi.

ETİKETLER
#spotify
#yapay zeka
#Ai Persona
#Ai Credits
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.