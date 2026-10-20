Spotify aile paylaşımını sınırlamaya başladı! Artık QR kodlu doğrulama gerekecek

Spotify, Premium Aile aboneliğinin aynı hanede yaşayan kişiler tarafından kullanılması şartını daha sıkı uygulamaya başladı. Reddit kullanıcılarının paylaşımlarına göre, aile planındaki bazı abonelerden adreslerini doğrulamaları isteniyor. Özellikle plan yöneticisiyle aynı adreste yaşamayan kullanıcılar bu sorunla karşılaştıklarını belirtti.

Doğrulama sürecinde plan yöneticisinin cihazındaki QR kodun üye tarafından kendi telefonuyla taranması gerekiyor. QR kodu birkaç saniyede bir yenilendiği için ekran görüntüsü üzerinden doğrulama yapılması zorlaşıyor. Ancak bazı kullanıcılar, ekran paylaşımı ve birden fazla cihaz kullanarak doğrulamayı atlatmayı başarmış.

Spotify'ın destek belgelerine göre, yeniden doğrulama bildirimi alan kullanıcılara QR kodunu tarayarak işlemi tamamlamaları için 7 gün süre tanınıyor. Belirlenen süre içinde doğrulama yapamayan aboneler reklamlı pakete geçiriliyor.

Doğrulamayı tamamlayamayan kullanıcılar ayrıca 12 ay boyunca başka bir Aile veya Duo planına katılamıyor. Bireysel abonelik paketlerine geçiş yapmalarına izin veriliyor.

Spotify, abonelik paylaşımını sınırlandırmak için daha önce de çeşitli adımlar atmıştı. 2018'de GPS tabanlı konum kontrollerini denemiş, 2019'da ise küresel kullanım koşullarını güncelleyerek kullanıcıların konumlarını belirli aralıklarla doğrulamasını zorunlu hale getirmişti. Ancak insanların gizlilik endişeleri nedeniyle gösterdiği tepki, şirketin denetim politikasını yumuşatmasına yol açmıştı.