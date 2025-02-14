Dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından Steam, geçtiğimiz günlerde büyük bir güvenlik skandalıyla sarsıldı. “PirateFi” adlı ücretsiz bir oyunun, kötü amaçlı yazılım içerdiği tespit edildi. Birkaç gün boyunca Steam mağazasında indirilebilir olduğu ve bu süreçte yüzlerce kullanıcının zararlı yazılımı farkında olmadan yüklediği ortaya çıktı.

‘PİRATEFİ’ OYUNU VİRÜSLÜ ÇIKTI

Steam’de geçtiğimiz hafta yayınlanan PirateFi, sahte ekran görüntüleri ve açıklamalarla oyuncuların ilgisini çekti. Ancak oyunu indiren kullanıcılar, farkında olmadan bilgisayarlarına kötü amaçlı yazılım bulaştırdı. Valve, gelen şikayetler ve güvenlik taramaları sonucunda oyunu mağazadan kaldırdı ve geliştiricisini yasakladı.

SteamDB verilerine göre oyunu yaklaşık 800 kişi indirdi. Kaç kullanıcının zararlı yazılımdan doğrudan etkilendiği net olarak bilinmese de bazı kullanıcılar, virüsün Microsoft ve Steam hesap bilgilerini ele geçirdiğini, hatta oyun içi bakiyelerinin çalındığını bildirdi.

VALVE’DAN UYARI: BİLGİSAYARLARINIZI FORMATLAYIN

Valve, etkilenen kullanıcıları e-posta yoluyla bilgilendirerek bir an önce kapsamlı bir virüs taraması yapmalarını veya güvenlik açısından bilgisayarlarını tamamen formatlamalarını önerdi.

Steam, genellikle kullanıcılarını zararlı yazılımlardan korumak için sıkı güvenlik önlemleri uyguluyor. Ancak platformun hızla büyümesiyle birlikte denetim mekanizmalarının zaman zaman yetersiz kalabildiği görülüyor. 2023 yılında Steam’e 15 binden fazla yeni oyun eklendiği düşünüldüğünde, Valve’ın bu tür güvenlik açıklarını önlemek için daha sıkı denetimler yapması gerektiği yorumları yapılıyor.