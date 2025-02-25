Steam Next Fest 2025 başladı: Kaçırılmaması gereken oyunlar

Oyun dünyasının en sevilen etkinliklerinden biri geri döndü. PC oyuncularının, yüzlerce oyunun demosunu ücretsiz olarak deneyebileceği ve geliştiriciler tarafından yayınlanan canlı yayınlar ile özel etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Steam Next Fest 24 Şubat (dün) TSİ 21.00 itibarıyla başladı.

STEAM NEXT FEST 2025 BAŞLADI

Etkinlik süresince geliştiriciler canlı yayınlarla oyunlarını tanıtacak, oyun içi mekanikleri detaylı olarak anlatacak ve oyuncuların sorularını yanıtlayacak. Yani oyuncu olarak, yalnızca oyunları denemekle kalmayacak, aynı zamanda oyun dünyasının mutfağına da bir göz atabileceksiniz.

Yeni Steam Next Fest etkinliği 3 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek. Öte yandan Valve, haziran ve ekim aylarında iki yeni organizasyon daha düzenleyecek.

STEAM NEXT FEST 2025 NASIL KATILINIR?

Steam Next Fest, tamamen ücretsiz bir etkinlik olarak faaliyet gösteriyor. Etkinlik kapsamında sunulan oyunları denemek isterseniz yapmanız gerekenler şöyle:

Etkinliğe katılmak için birinci adımda Steam uygulamasını açın ve "Steam Next Fest" sayfasına girin. Daha sonra, oynamak istediğiniz oyuna tıklayın ve "Demoyu Yükle" seçeneğine basun. Oyun, internet bağlantı hızınıza bağlı olarak birkaç saatte veya birkaç dakikada bilgisayarınıza yüklenecektir.

STEAM NEXT FEST 2025: KAÇIRILMAMASI GEREKEN OYUNLAR

Steam Next Fest etkinliği, aksiyondan maceraya, stratejiden rol yapma oyunlarına (RYO) kadar binlerce oyunu ağırladı. Bu kapsamda öne çıkan bazı oyunları aşağıdaki listede bulabilirsiniz:

Roll a Dice

Switch Box

Crunda

Darkest Days

Office Outbreak Savior

Gyroban

Symphorix

Toy Fight

Mystery Boxes

The Lone Sword