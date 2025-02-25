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Teknoloji
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Steam Next Fest 2025 başladı: Kaçırılmaması gereken oyunlar

PC oyuncularının yüzlerce oyunun demosunu ücretsiz deneyebileceği Steam Next Fest, 24 Şubat itibarıyla başladı. 3 Mart'a kadar sürecek etkinlikte, geliştiricilerin canlı yayınlarıyla oyun dünyasının mutfağına göz atabilir, oyun içi mekanikleri keşfedebilirsiniz.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 10:18

Oyun dünyasının en sevilen etkinliklerinden biri geri döndü. PC oyuncularının, yüzlerce oyunun demosunu ücretsiz olarak deneyebileceği ve geliştiriciler tarafından yayınlanan canlı yayınlar ile özel etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Steam Next Fest 24 Şubat (dün) TSİ 21.00 itibarıyla başladı.

STEAM NEXT FEST 2025 BAŞLADI

Etkinlik süresince geliştiriciler canlı yayınlarla oyunlarını tanıtacak, oyun içi mekanikleri detaylı olarak anlatacak ve oyuncuların sorularını yanıtlayacak. Yani oyuncu olarak, yalnızca oyunları denemekle kalmayacak, aynı zamanda oyun dünyasının mutfağına da bir göz atabileceksiniz.

Yeni Steam Next Fest etkinliği 3 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek. Öte yandan Valve, haziran ve ekim aylarında iki yeni organizasyon daha düzenleyecek.

STEAM NEXT FEST 2025 NASIL KATILINIR?

Steam Next Fest, tamamen ücretsiz bir etkinlik olarak faaliyet gösteriyor. Etkinlik kapsamında sunulan oyunları denemek isterseniz yapmanız gerekenler şöyle:

Etkinliğe katılmak için birinci adımda Steam uygulamasını açın ve "Steam Next Fest" sayfasına girin. Daha sonra, oynamak istediğiniz oyuna tıklayın ve "Demoyu Yükle" seçeneğine basun. Oyun, internet bağlantı hızınıza bağlı olarak birkaç saatte veya birkaç dakikada bilgisayarınıza yüklenecektir.

STEAM NEXT FEST 2025: KAÇIRILMAMASI GEREKEN OYUNLAR

Steam Next Fest etkinliği, aksiyondan maceraya, stratejiden rol yapma oyunlarına (RYO) kadar binlerce oyunu ağırladı. Bu kapsamda öne çıkan bazı oyunları aşağıdaki listede bulabilirsiniz:

  • Roll a Dice
  • Switch Box
  • Crunda
  • Darkest Days
  • Office Outbreak Savior
  • Gyroban
  • Symphorix
  • Toy Fight
  • Mystery Boxes
  • The Lone Sword
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Sıkça Sorulan Sorular

Steam nedir?
Steam, Valve tarafından geliştirilen ve dünyanın en çok kullanılan dijital oyun dağıtım platformlarından bir tanesidir.
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