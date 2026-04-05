PC oyuncularının uzun süredir devam eden şikayetlerine cevap veren Valve, Steam platformundaki oyunların küresel pazarlarda daha dengeli satılması amacıyla yeni nesil bölgesel fiyatlandırma araçlarını duyurdu.

HABERİN ÖZETİ Steam'in yeni fiyatlandırma sistemi devreye alınıyor: 70 dolarlık oyun 16 dolara inecek Valve, Steam platformundaki oyunların küresel pazarlarda daha dengeli satılması amacıyla yeni nesil bölgesel fiyatlandırma araçlarını duyurdu. Yeni güncelleme, fiyatları doğrudan zorunlu kılmak yerine geliştiricilere dünya çapında daha adil bir denge kurabilmeleri adına rehberlik etmeyi amaçlıyor. Amerika pazarında 69.99 dolar olan bir oyunun fiyatı, yalnızca satın alım gücüne dayalı tavsiye modelinde 16.75 dolar, karma öneri modelinde ise 31.99 dolar olarak öneriliyor. Toplamda 95 farklı ülkeyi kapsayan sistem, benzer öneri modellerini diğer üç bölgede de devreye sokarak fiyatlandırma kargaşasına son vermeyi vadediyor. Yeni özelliğin Steam Türkiye'deki oyun fiyatlarını da düşürebileceği ihtimali değerlendiriliyor.

Dünya genelindeki bilgisayar oyuncuları, yerel alım gücü farklılıklarına rağmen ABD gibi ülkelerle kıyaslandığında orantısız derecede yüksek ücretler ödemekten şikayet ediyordu. Şirketin eski fiyatlandırma politikalarının yıllarca değişmeden kalması da eleştirileri beraberinde getirmişti.

STEAM FİYATLARI ALIM GÜCÜNE GÖRE ŞEKİLLENECEK

Yeni güncelleme, fiyatları doğrudan zorunlu kılmak yerine geliştiricilere dünya çapında daha adil bir denge kurabilmeleri adına rehberlik etmeyi amaçlıyor. Özellikle oyun maliyetlerinin ABD'deki eşdeğerlerini sıkça aştığı Güneydoğu Asya ve Latin Amerika gibi bölgelerdeki kullanıcılar artık çok daha makul etiketlerle karşılaşma fırsatı bulacak.

Sistemin etkileri şimdiden rakamlara yansımaya başladı. Örneğin Amerika pazarında 69.99 dolar olan bir oyunun fiyatı, yalnızca satın alım gücüne dayalı tavsiye modelinde 16.75 dolar seviyesine iniyor. Karma öneri modeline bakıldığında ise aynı yapımın etiketi 31.99 dolar olarak karşımıza çıkıyor.

Toplamda 95 farklı ülkeyi kapsayan sistem, benzer öneri modellerini diğer üç bölgede de devreye sokarak fiyatlandırma kargaşasına son vermeyi vadediyor. Yeni özelliğin Steam Türkiye'deki oyun fiyatlarını da düşürebileceği ihtimali değerlendiriliyor.