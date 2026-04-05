Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Steam'in yeni fiyatlandırma sistemi devreye alınıyor: 70 dolarlık oyun 16 dolara inecek

Valve, Steam üzerinde yaşanan bölgesel fiyat adaletsizliklerini çözmek adına geliştiriciler için yepyeni araçlar geliştirdi. Toplam 95 ülkeyi kapsayan sistem, oyun maliyetlerini yerel alım gücüne oranlayarak dengeli tavsiyelerde bulunuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 17:38

PC oyuncularının uzun süredir devam eden şikayetlerine cevap veren , platformundaki oyunların küresel pazarlarda daha dengeli satılması amacıyla yeni nesil bölgesel fiyatlandırma araçlarını duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Valve, Steam platformundaki oyunların küresel pazarlarda daha dengeli satılması amacıyla yeni nesil bölgesel fiyatlandırma araçlarını duyurdu.
Yeni güncelleme, fiyatları doğrudan zorunlu kılmak yerine geliştiricilere dünya çapında daha adil bir denge kurabilmeleri adına rehberlik etmeyi amaçlıyor.
Amerika pazarında 69.99 dolar olan bir oyunun fiyatı, yalnızca satın alım gücüne dayalı tavsiye modelinde 16.75 dolar, karma öneri modelinde ise 31.99 dolar olarak öneriliyor.
Toplamda 95 farklı ülkeyi kapsayan sistem, benzer öneri modellerini diğer üç bölgede de devreye sokarak fiyatlandırma kargaşasına son vermeyi vadediyor.
Yeni özelliğin Steam Türkiye'deki oyun fiyatlarını da düşürebileceği ihtimali değerlendiriliyor.
Dünya genelindeki bilgisayar oyuncuları, yerel farklılıklarına rağmen ABD gibi ülkelerle kıyaslandığında orantısız derecede yüksek ücretler ödemekten şikayet ediyordu. Şirketin eski fiyatlandırma politikalarının yıllarca değişmeden kalması da eleştirileri beraberinde getirmişti.

STEAM FİYATLARI ALIM GÜCÜNE GÖRE ŞEKİLLENECEK

Yeni güncelleme, fiyatları doğrudan zorunlu kılmak yerine geliştiricilere dünya çapında daha adil bir denge kurabilmeleri adına rehberlik etmeyi amaçlıyor. Özellikle oyun maliyetlerinin ABD'deki eşdeğerlerini sıkça aştığı Güneydoğu Asya ve Latin Amerika gibi bölgelerdeki kullanıcılar artık çok daha makul etiketlerle karşılaşma fırsatı bulacak.

Sistemin etkileri şimdiden rakamlara yansımaya başladı. Örneğin Amerika pazarında 69.99 dolar olan bir oyunun fiyatı, yalnızca satın alım gücüne dayalı tavsiye modelinde 16.75 dolar seviyesine iniyor. Karma öneri modeline bakıldığında ise aynı yapımın etiketi 31.99 dolar olarak karşımıza çıkıyor.

Toplamda 95 farklı ülkeyi kapsayan sistem, benzer öneri modellerini diğer üç bölgede de devreye sokarak fiyatlandırma kargaşasına son vermeyi vadediyor. Yeni özelliğin Steam Türkiye'deki oyun fiyatlarını da düşürebileceği ihtimali değerlendiriliyor.

ETİKETLER
#steam
#valve
#alım gücü
#oyun fiyatları
#Bölgesel Fiyatlandırma
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.