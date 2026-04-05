Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Mahkemeye dilekçe sunacaklar dikkat! Bu hatayı yaparsanız cezanız onlarca katına çıkabilir

Yapay zeka kullanılarak oluşturulan hukuki dilekçelerin, gerçekte var olmayan kanunları emsal gösterebilme riski taşıdığı belirtildi. Konuyla ilgili Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu'ndan önemli uyarılar yapıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 16:05

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, aracılığıyla yazılan hukuki dilekçelerin büyük riskler taşıdığına dikkat çekti. Topuzoğlu'nun açıklamalarına göre, yapay zeka yeterli yasal bilgiye sahip olmayan kişileri tamamen yanlış yönlendirebilir. Bu da cezaların katlanmasına yol açabilir.

0:00 124
HABERİN ÖZETİ

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, yapay zeka aracılığıyla yazılan hukuki dilekçelerin, özellikle yasal bilgiye sahip olmayan kişiler için büyük riskler taşıdığını ve cezaların katlanmasına yol açabileceğini belirtti.
Yapay zeka, yeterli yasal bilgiye sahip olmayan kişileri tamamen yanlış yönlendirebilir.
Yapay zeka, olmayan bir kanunu veya kararı varmış gibi göstererek yanlış dilekçe yazılmasına neden olabilir.
Amerika'da yapay zeka ile yazılan bir dilekçe nedeniyle bir davada ceza 14 katına çıkmıştır.
Hukuk sistemi, yapay zeka ile yapılan yanlışlıkları suistimal olarak görüp daha büyük cezalar verebilir.
YAPAY ZEKA, OLMAYAN KANUNU VARMIŞ GİBİ GÖSTEREBİLİR

Yapay zekanın bilgi sahibi olmayan insanları yanlış yönlendirebileceğini söyleyen Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, "Yapay zeka birçok alanda kullanıldığı gibi alanında da kullanılmaya çalışılıyor. Bunu bazen avukatlar bazen de dava sahibi insanlar yapabiliyorlar" diye konuştu.

İnsanların yapay zekaya herhangi bir konuda dilekçe yazdırabileceklerini düşündüklerini belirten Topuzoğlu, "Tabii ki yazdırılabilir ama eğer o konuda hiçbir bilginiz yoksa yanlış yönlendirebilir ya da yanlış, olmayan bir kanunu ve kararı varmış gibi göstererek yanlış bir dilekçe yazmanıza sebebiyet verebilir. Haliyle bu durumda da hukuki anlamda çok zor durumlara düşülebilir" değerlendirmesinde bulundu.

ABD’DEKİ DAVADA CEZA 14 KATINA ÇIKTI

Olaya bir örnek veren Topuzoğlu, "Bunun bir örneği var mı diye araştırdığımız zaman da Amerika'da bir örneğini görebiliriz. Normal şartlar altında bir dava için verilen 14 katına çıkmış. Yani yapay zeka ile bir dilekçe yazılmış. Bu dilekçedeki usul ve sistemdeki eksiklikler sebebi ile de hakim daha yüksek cezalar vermiş. Bu da çok büyük bir örnek olarak karşımıza çıkmış durumda" dedi.

Topuzoğlu, hukuk sisteminin yapılan yanlışı suistimal olarak görebileceğini ve cezaların katlanabileceğini söyleyerek, "Yapay zeka cezaları katlayabilir diyebiliriz. Eğer siz yanlış kararlarla yola çıktıysanız ya da olmayan bir kararı var gibi gösterdiyseniz haliyle de hukuk sistemi bunun doğru olmadığını fark ettiği için de bir suistimal düşünebilir ve daha büyük cezalar verebilir" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#ceza
#yapay zeka
#hukuk
#risk
#Dilekçe
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.