Mahkemeye dilekçe sunacaklar dikkat! Bu hatayı yaparsanız cezanız onlarca katına çıkabilir

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, yapay zeka aracılığıyla yazılan hukuki dilekçelerin büyük riskler taşıdığına dikkat çekti. Topuzoğlu'nun açıklamalarına göre, yapay zeka yeterli yasal bilgiye sahip olmayan kişileri tamamen yanlış yönlendirebilir. Bu da cezaların katlanmasına yol açabilir.
Yapay zekanın bilgi sahibi olmayan insanları yanlış yönlendirebileceğini söyleyen Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, "Yapay zeka birçok alanda kullanıldığı gibi hukuk alanında da kullanılmaya çalışılıyor. Bunu bazen avukatlar bazen de dava sahibi insanlar yapabiliyorlar" diye konuştu.
İnsanların yapay zekaya herhangi bir konuda dilekçe yazdırabileceklerini düşündüklerini belirten Topuzoğlu, "Tabii ki yazdırılabilir ama eğer o konuda hiçbir bilginiz yoksa yanlış yönlendirebilir ya da yanlış, olmayan bir kanunu ve kararı varmış gibi göstererek yanlış bir dilekçe yazmanıza sebebiyet verebilir. Haliyle bu durumda da hukuki anlamda çok zor durumlara düşülebilir" değerlendirmesinde bulundu.
Olaya bir örnek veren Topuzoğlu, "Bunun bir örneği var mı diye araştırdığımız zaman da Amerika'da bir örneğini görebiliriz. Normal şartlar altında bir dava için verilen ceza 14 katına çıkmış. Yani yapay zeka ile bir dilekçe yazılmış. Bu dilekçedeki usul ve sistemdeki eksiklikler sebebi ile de hakim daha yüksek cezalar vermiş. Bu da çok büyük bir örnek olarak karşımıza çıkmış durumda" dedi.
Topuzoğlu, hukuk sisteminin yapılan yanlışı suistimal olarak görebileceğini ve cezaların katlanabileceğini söyleyerek, "Yapay zeka cezaları katlayabilir diyebiliriz. Eğer siz yanlış kararlarla yola çıktıysanız ya da olmayan bir kararı var gibi gösterdiyseniz haliyle de hukuk sistemi bunun doğru olmadığını fark ettiği için de bir suistimal düşünebilir ve daha büyük cezalar verebilir" ifadelerini kullandı.