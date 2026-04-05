Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

PlayStation oyunlarını PC'de oynama devri kapanabilir: Sony kararını verdi

Sony'nin strateji değişikliğine giderek birinci parti PlayStation oyunlarını bilgisayar platformuna getirmekten vazgeçtiği iddia ediliyor. PlayStation Studios resmi web sitesinde geliştirici stüdyoların açıklamalarından bilgisayar ibareleri kaldırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 14:41

, büyük bütçeli tek oyunculu (singeplayer) oyunlarını PC'ye getirmekten vazgeçiyor. Bloomberg'in haberine göre artık bilgisayarlara çıkmayacak. Ghost of Yōtei ve SAROS gibi merakla beklenen yapımların bilgisayar sürümleri de iptal edildi.

0:00 85
HABERİN ÖZETİ

PlayStation oyunlarını PC'de oynama devri kapanabilir: Sony kararını verdi

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Sony'nin büyük bütçeli tek oyunculu PlayStation oyunlarını PC'ye getirme stratejisinden vazgeçtiği ve bu oyunları artık sadece konsol platformunda tutmayı hedeflediği bildiriliyor.
Bloomberg'in haberine göre Sony, büyük bütçeli tek oyunculu PlayStation oyunlarını PC'ye getirmeyi bırakıyor.
Ghost of Yōtei ve SAROS gibi oyunların bilgisayar sürümleri iptal edildi.
PlayStation Studios resmi web sitesinde yapılan değişiklikler, stüdyo profillerinden PC platformuyla ilgili ifadelerin kaldırılmasıyla bu raporları destekliyor.
Sony henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmadı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Şirket artık birinci parti oyunlarını yalnızca konsol dünyasında tutmayı amaçlıyor.

PC İBARESİ PLAYSTATION'UN SİTESİNDEN KALDIRILDI

Push Square tarafından paylaşılan detaylara göre, PlayStation Studios resmi web sitesinde gerçekleştirilen değişiklikler, söz konusu raporları destekliyor. Örneğin PlayStation altında faaliyet gösteren Valkyrie Entertainment'ın profilinden konsol ve bilgisayar platformlarındaki çalışmalara dair ifadeler tamamen kaldırıldı.

Aynı şekilde XDev stüdyosunun açıklaması "dünya çapındaki PlayStation oyuncuları için özel oyunlar yayınlar" şeklinde güncellendi. Ancak Nixxes Software gibi bazı stüdyoların açıklamalarında ise bilgisayar platformuna dair ibareler hâlâ yer almaya devam ediyor.

Sitenin Endonezya ve Hong Kong gibi bazı bölgesel versiyonlarında eski açıklamalar varlığını sürdürüyor. Bu sayfalarda Valkyrie ve XDev için "konsoldan bilgisayara" ibaresi hala okunabiliyor. Öte yandan Sony henüz bilgisayar sürümlerini sonlandırdığına dair resmi bir açıklama paylaşmadı.

ETİKETLER
#Oyunlar
#sony
#playstation
#Pc Oyunları
#Konsol
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.