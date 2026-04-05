Sony, büyük bütçeli tek oyunculu (singeplayer) PlayStation oyunlarını PC'ye getirmekten vazgeçiyor. Bloomberg'in haberine göre artık oyunlar bilgisayarlara çıkmayacak. Ghost of Yōtei ve SAROS gibi merakla beklenen yapımların bilgisayar sürümleri de iptal edildi.

HABERİN ÖZETİ PlayStation oyunlarını PC'de oynama devri kapanabilir: Sony kararını verdi Sony'nin büyük bütçeli tek oyunculu PlayStation oyunlarını PC'ye getirme stratejisinden vazgeçtiği ve bu oyunları artık sadece konsol platformunda tutmayı hedeflediği bildiriliyor. Bloomberg'in haberine göre Sony, büyük bütçeli tek oyunculu PlayStation oyunlarını PC'ye getirmeyi bırakıyor. Ghost of Yōtei ve SAROS gibi oyunların bilgisayar sürümleri iptal edildi. PlayStation Studios resmi web sitesinde yapılan değişiklikler, stüdyo profillerinden PC platformuyla ilgili ifadelerin kaldırılmasıyla bu raporları destekliyor. Sony henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmadı.

Şirket artık birinci parti oyunlarını yalnızca konsol dünyasında tutmayı amaçlıyor.

PC İBARESİ PLAYSTATION'UN SİTESİNDEN KALDIRILDI

Push Square tarafından paylaşılan detaylara göre, PlayStation Studios resmi web sitesinde gerçekleştirilen değişiklikler, söz konusu raporları destekliyor. Örneğin PlayStation altında faaliyet gösteren Valkyrie Entertainment'ın profilinden konsol ve bilgisayar platformlarındaki çalışmalara dair ifadeler tamamen kaldırıldı.

Aynı şekilde XDev stüdyosunun açıklaması "dünya çapındaki PlayStation oyuncuları için özel oyunlar yayınlar" şeklinde güncellendi. Ancak Nixxes Software gibi bazı stüdyoların açıklamalarında ise bilgisayar platformuna dair ibareler hâlâ yer almaya devam ediyor.

Sitenin Endonezya ve Hong Kong gibi bazı bölgesel versiyonlarında eski açıklamalar varlığını sürdürüyor. Bu sayfalarda Valkyrie ve XDev için "konsoldan bilgisayara" ibaresi hala okunabiliyor. Öte yandan Sony henüz bilgisayar sürümlerini sonlandırdığına dair resmi bir açıklama paylaşmadı.