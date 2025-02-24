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Teknoloji
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Steve Jobs 1 dolarlık madeni parada yer alabilir! Kaliforniya teklif verdi

Kaliforniya valisi Gavin Newsom, Steve Jobs'ın portresinin özel bir 1 dolarlık madeni para serisine basılması için teklif sundu.

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Steve Jobs 1 dolarlık madeni parada yer alabilir! Kaliforniya teklif verdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 14:34

ABD'nin teknoloji devi Apple'ın kurucularından ve efsane CEO'su Steve Jobs, yeni bir onura layık görülüyor. Kaliforniya eyaletinden yetkililer, Jobs'ın resminin 1 dolarlık özel madeni paralara basılması için teklif sundu. ABD Darphanesi tarafından 2018'de başlatılan özel proje kapsamında, ülkenin tarihinde önemli rol oynayan isimlerin portreleri bu madeni paralar üzerinde yer alıyor.

STEVE JOBS BASKILI 1 DOLAR ÇIKABİLİR

Steve Jobs'ın bu özel seride yer alması için Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'dan destek geldi. Newsom, yaptığı açıklamada Jobs'ın teknoloji sayesinde insanları bir araya getirdiğini belirtti ve şunları ekledi:

"Steve Jobs, insanları birbirine ve daha geniş dünyaya bağlamak için teknolojiyi kullanabildi. İnsanlara eşit erişim imkanı sağlayarak onları aynı seviyeye getirdi. Ve bu yaklaşım, yeni fikirleri deneme ve mümkün olanın sınırlarını zorlama isteği üzerine inşa edildi. Kaliforniya ruhunu temsil eden bir yaklaşım."

Eğer teklif onaylanırsa, Steve Jobs'ın portresi, ABD tarihinin en önemli figürleriyle birlikte özel 1 dolarlık madeni para serisinde yer alacak.

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Steve Jobs ne zaman öldü?
Apple'ın kurucu ortağı ve eski CEO'su Steve Jobs, 5 Ekim 2011'de Palo Alto, Kaliforniya'da öldü.
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#Teknoloji
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