Sülüklerden ilham alınarak geliştirildi! Kan alma işkencesi son buluyor

13 May 2024 09:53 - Güncelleme : 13 May 2024 10:01

Sülükler görüntüleri nedeniyle çoğu zaman ürkütücü bulunsa da yeni bir çalışmada bu canlılar, pek çok kişi için daha da korkutucu olan bir sorunun çözülmesine katkı sağladı: iğne ile kan alınması.

İsviçre'nin Zürih kentindeki Federal Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, yakın zamanda sanguivorous (kanla beslenen) sülükler üzerinde bir araştırma yaptı.

'KAN EMİCİ' SÜLÜKLER

Bu canlıların özelliği, vantuz benzeri ağızlarıyla deriye yapışıyor, keskin dişleriyle deriye nüfuz ediyor ve yutkunarak negatif basınç oluşturarak kanı dışarı çekiyorlar. Tükürükleri de kanın akmasına yardımcı olan bir doğal antikoagülan içeriyor.

VANTUZ ŞEKLİNDE CİHAZ

Bilim insanlarının geliştirdiği, insanlarda kan alma işlemini kolaylaştırmayı amaçlayan cihaz da vantuz şeklinde. Üst kola ya da sırta yerleştirilen alet, cildin alt katmanına acısız bir şekilde nüfuz eden 2mm uzunluğunda paslanmaz çelik mikro iğneler barındırıyor.

Sıkıştırılmış kap varsayılan şekline geri döndüğünde, cildin kılcal damarlarından kanı emen negatif iç basınç oluşuyor. Bu kan, numunenin sıvı halde kalmasını sağlamak için antikoagülan da içeren entegre bir rezervuarda toplanıyor.

İĞNE KADAR KAN ALAMIYOR

Tek kullanımlık cihaz ciltten çıkarıldıktan sonra, birlikte verilen bir kapak açık ucunun üzerine yerleştirilerek içeriğinin sızdırmazlığı sağlanıyor ve damlalık benzeri bir adaptör daha sonra mevcut kan analiz kitleri veya diğer laboratuvar ekipmanları ile kullanılmasına olanak tanıyor.

Kabın şu an için bir iğne kadar kan alamadığı belirtilse de yine de çeşitli testler için yeterli miktarda kan emebildiği ifade ediliyor.

DÜŞÜK FİYAT, ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİ ARTIRIYOR

Teknolojinin en büyük faydası, kan alımında kullanılan geleneksel hipodermik iğnelerden daha ucuz olması ve daha az eğitim gerektirmesi. Bu sayede özellikle sağlık alanında kaynakları sınırlı olan kliniklere sahip ülkeler için daha uygun olduğu belirtiliyor.

Ayrıntıları hakemli dergi Advanced Science'ta yayımlanan cihaz şu anda domuzlar üzerinde test edilmekte.