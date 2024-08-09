Take-Two, GTA 6 çıkış tarihinin ertelenip ertelenmediğini açıkladı

09 Ağustos 2024 17:42 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 17:43

Oyun dünyasının en sevilen oyunlarından biri olan ve her yeni sürümüyle büyük ilgi gören Grand Theft Auto serisi, GTA 5'in piyasaya sürülmesinden bu yana geçen uzun süreden sonra GTA 6'yı kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

Vice City şehrini yeniden ekranlara getirecek olan GTA 6'nın çıkış tarihi 2025 yılının sonbahar dönemi olarak açıklanmıştı. Bu tarih yaklaştıkça oyunla ilgili spekülasyonlar da artıyor. Son olarak, GTA 6'nın erteleneceği iddiası gündeme gelmişti.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive, GTA 6'nın 2025 sonbaharında çıkış yapacağını duyurdu. Son çeyreğe ilişkin mali verilerini açıklayan firma, bu çeyrekte 1,34 milyar gelir elde ettiğini aktarırken aynı zamanda GTA 6'nın çıkışının ertelenmeyeceğini doğruladı.

Webtekno'nun aktardığına göre, Rockstar imzalı dev yapım, 2025 yılının sonbahar aylarında PS5 ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak. Tam tarihi hâlâ belli değil. Maalesef GTA 6'nın PC için ne zaman geleceğine dair bir bilgi paylaşılmamış. Takvimde 2024 ve 2025 gösteriliyor.

PC sürümünün sonraki yıllarda geleceğini tahmin edebiliriz. Ancak ne kadar olacağı belirsiz. Örneğin GTA 5, konsoldan 2 yıl sonra PC için çıkış yapmıştı. GTA 6'da da benzer bir yaklaşım olup olmayacağını zaman gösterecek.