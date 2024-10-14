Tam 21 derece uzunluğunda! Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı Türkiye semalarında

14 Ekim 2024 01:23 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 01:26

Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas Niğde semalarında görüldü. Bu özel anı kaydetmek için fotoğrafçılar adeta nöbet tuttu. Yıldız, sadece parlaklığıyla değil, 21 derece uzunluğundaki etkileyici kuyruğuyla da dikkat çekti.

11 Ekim'den itibaren, Kuzey Yarımküre'den çıplak gözle görülebileceği, 12 Ekim civarında ise dünyaya en yakın mesafede geçişini yapacak ve gözle görülebilecek en yüksek parlaklığa ulaşacağı açıklanan kuyruklu yıldız​ 14 Ekim tarihinde Niğde​ semalarında görüntülendi.

Türkiye Uzay Ajansı​ (TUA) tarafından yapılan açıklamada son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olan C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas’ın ekim ayında gökyüzünde çıplak gözle görülebileceği açıklamasının ardından fotoğrafçılar bu özel anı kaydetmek için gökyüzünü gözlemledi. Gökyüzü olaylarına ilgi duyanların merakla beklediği, sadece parlaklığıyla değil, 21 derece uzunluğundaki etkileyici kuyruğuyla da dikkat çeken yıldızı Niğde’de yaşayan fotoğraf sanatçısı Ömer Kilit kaydetti.

ASTROFOTOĞRAFÇILAR NÖBET TUTTU

Tarihteki en etkileyici kuyruklu yıldız geçişine tanık olduğu ve fotoğraflama şansına sahip olduğu için mutlu olduğunu dile getiren fotoğrafçı Ömer Kilit, astrofotoğrafçıların hayatları boyunca bir kez şahit olacakları bu doğa olayını görüntüleyebilmek nöbet tuttuğunu söyledi.

Kilit, “Bu özel anı gözlemleyebilmek ve kayıt altına alabilmek için ilk olarak ışık kirliliği olmayan Aladağlar bölgesine gittim ancak orada parlak kuyruklu yıldızı göremedim. Akşam saatlerinde evimin balkonunda otururken gözlem yapmaya devam ettim yarım saat kadar gökyüzünü izledikten sonra bu özel anı gördüm ve hemen fotoğrafladım. Bu özel gökyüzü olayına şahit olduğum ve kayıt altına aldığım için mutluyum.” dedi.