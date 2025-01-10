Tanıtıma günler kala son sızıntı geldi: Galaxy S25 fiyat listesi ortaya çıktı

10 Ocak 2025 17:47 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 17:48

Samsung Galaxy S25 serisinin Avrupa fiyatları, bir alışveriş sitesinin yanlışlıkla listelemesiyle ortaya çıktı. S25 modellerinin fiyatları, geçen yılki S24 serisine kıyasla yaklaşık 100 euro artmış durumda. İşte Samsung Galaxy S25 fiyat listesi.

Samsung'un amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S25 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Teknoloji dünyasının merakla beklediği seri henüz resmi olarak tanıtılmamış olsa da, Avrupa merkezli bir alışveriş sitesi olan Zanetti, modellerin fiyatlarını yanlışlıkla listeledi. Bu sızıntı, serinin Avrupa pazarındaki fiyat politikasına dair önemli ipuçları verdi.

GALAXY S25 SERİSİ MODELLERİNİN FİYATLARI

Güvenilir kaynaklardan biri olan SamMobile sitesinin haberine göre, Galaxy S25 serisinin Avrupa fiyatları şu şekilde listelendi:

Samsung Galaxy S25:

128GB (SM-S931BZSDEUE): 973 euro

256GB (SM-S931BDBGEUE): 1.036 euro

512GB (SM-S931BZSHEUE): 1.162 euro

Samsung Galaxy S25+:

256GB (SM-S936BZSDEUE): 1.246 euro

512GB (SM-S936BDBGEUE): 1.371 euro

Samsung Galaxy S25 Ultra:

256GB (SM-S938BZBDEUE): 1.571 euro

512GB (SM-S938BZBGEUE): 1.696 euro

1TB (SM-S938BZBHEUE): 1.948 euro

SAMSUNG S25 TÜRKİYE FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Galaxy S25 serisinin fiyatları, geçen yılın modeli olan Galaxy S24 ile kıyaslandığında 100 euro civarında bir artış gösteriyor. Öte yandan Samsung Türkiye pazarında farklı bir fiyatlandırma politikası uygulamakta. Yani direkt olarak telefonun Avrupa fiyatını Türkiye'deki mevcut kurla çarpıp vergileri de ekleyip satışa sunmuyor. Bu sebeple S25 serisinin Türkiye fiyatları daha farklı olacaktır.

Samsung Galaxy S25 serisi, 22 Ocak 2025 tarihinde tanıtılacak.