Tanıtıma saatler kala iPhone 16 Pro'dan son sızıntı geldi: Dünyanın en incesi olacak

09 Eylül 2024 10:53 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 10:58

Apple'ın iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri, bugünkü lansmanda tanıtılacak ve önemli tasarım yenilikleri ile dikkat çekecek. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre yeni modeller, çerçevelerde yüzde 33'lük bir incelme sunacak. Peki iPhone 16 Pro özellikleri ve fiyatı neler?

iPhone 16 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu: Yine cep yakacak!

iPhone 16 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu: Yine cep yakacak!

Apple'ın merakla beklenen iPhone 16 serisi, teknoloji dünyasında büyük merakla bekleniyor. Bu akşam (9 Eylül) Türkiye saati ile 20.00'da yapılacak tanıtım lansmanında duyurulacak olan yeni akıllı telefonlar arasında ise iPhone 16 Pro modeli, hem tasarımı hem de teknik özellikleri ile "serinin yıldızı" olacak.

Şirketin bu yılki amiral gemisi modelleri olan iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max, önemli tasarım yenilikleri ile dikkat çekiyor. Özellikle çerçeve boyutundaki radikal değişiklikler, bu modellerin teknoloji tutkunları tarafından dört gözle beklenmesini sağlıyor. İşte detaylar.

IPHONE 16 PRO ÇERÇEVE KALINLIĞI YÜZDE 33 DAHA İNCE OLACAK

Apple'ın iPhone 16 Pro modellerinde gerçekleştireceği çerçeve küçültmeleri, teknoloji medyasının gündeminde. Gelen bilgilere göre iPhone 16 Pro'nun çerçeveleri, 15 Pro'ya kıyasla yüzde 33 oranında daha ince olacak. Bu yenilik, Apple’ın önceki çerçeve küçültme adımlarının bir devamı niteliğinde.

Hatırlanacağı üzere Apple, geçtiğimiz yıl iPhone 15 Pro'da çerçeve kalınlığını 3.5 mm'den 2 mm'ye indirmişti. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre bu yılki modellerde ise yaklaşık 1.33 mm'ye düşürüleceği iddia edildi.

IPHONE 16 PRO ÖZELLİKLERİ, DAHA BÜYÜK EKRANLARLA GELİYOR

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in ekran boyutları da bu yıl önemli bir artış gösterecek. Küçük modelin ekranı 6.1 inçten 6.3 inçe, büyük modelin ekranı ise 6.7 inçten 6.9 inçe çıkacak. Ekran boyutundaki artış ise daha büyük bir görüntüleme alanı sunarak kullanıcı deneyimini iyileştirecek.

IPHONE 16 PRO & PRO MAX FİYATI NE KADAR?

Bloomberg muhabiri Mark Gurman'ın iddiasına göre iPhone 16 Pro fiyatı, geçen yılki modellerle aynı olacak. Bu bağlamda akıllı telefon, yurt dışında 999 dolar fiyat etiketi ile tüketicilere hitap edecek. iPhone 16 serisinin Türkiye fiyatları ise henüz bilinmiyor.