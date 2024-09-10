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Tansiyon hastalarını sevindirecek buluş! Ses dalgalarıyla tespit edilecek

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
10 Eylül 2024 21:22 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 21:45
Tansiyon hastalarını sevindirecek buluş! Ses dalgalarıyla tespit edilecek

Bilim insanları tansiyon hastalarının hayatını kolaylaştıracak bir yöntem buldu. Tansiyon cihazlarıyla nabız ölçümü yerine ses üzerinden tespit eden bir cihaz geliştirildi.

Kanada'da bulunan Klick Labs ses kayıtları üzerinden insanların tansiyonunu ölçen bir yapay zeka destekli cihaz geliştirdi. Bu yöntemle ses perdesindeki değişiklikleri kulak duyamasa da cihaz tansiyon olarak fark ediyor.

Çalışmada 245 kişiden 2 hafta boyunca günde 6 kez seslerini, bu cihaza kaydetmeleri istendi. Ses perdesindeki değişkenlik gibi insan kulağının ayırt edemediği ve ses verisini karakterize edecek birtakım bilgileri çıkarmayı sağlayan yüzlerce vokal biyobelirteci analiz etmek için yapay zeka algoritmalarından faydalanıldı. Kadınlarda yüzde 84, erkeklerde de yüzde 77'ye varan doğruluk oranıyla hipertansiyon ölçülebildi.

Tansiyon hastalarını sevindirecek buluş! Ses dalgalarıyla tespit edilecek - 1. Resim

TANSİYONA SES ÜZERİNDEN ERKEN MÜDAHALE

 Yan Fossat, "Hipertansiyonu tespit etmenin daha erişilebilir bir yolunu keşfettik. Tekniğin, bu yaygın küresel sağlık sorununa daha erken müdahale edilmesini sağlayacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Araştırmanın detaylarına "IEEE Access" dergisinde yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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