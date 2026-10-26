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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 09:50

Tarih belli oldu: YouTube'da yeni dönem başlıyor!

YouTube, 2027'nin başlarında yeni nesil AV2 video formatına geçmeye hazırlanıyor. Mevcut AV1 standardına göre yaklaşık yüzde 30 daha verimli sıkıştırma sunan teknoloji, daha yavaş internet bağlantılarında bile yüksek kaliteli videoların daha az kesintiyle izlenmesini sağlayacak.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Tarih belli oldu: YouTube'da yeni dönem başlıyor!
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 09:50

Dünyanın en büyük video platformlarından , kullanıcıların izleme deneyimini değiştirecek yeni bir teknolojiye geçiş için tarih verdi. Platform, 2027'nin başlarından itibaren AV2 video kodekini kullanmaya başlayacağını duyurdu. Yeni sistemle birlikte videoların daha hızlı yüklenmesi, görüntü kalitesinin artması ve oynatma sırasında yaşanan kesintilerin azalması hedefleniyor.

HABERİN ÖZETİ

Tarih belli oldu: YouTube'da yeni dönem başlıyor!

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
YouTube, 2027'nin başlarından itibaren web platformunda daha yüksek görüntü kalitesi ve daha az kesinti sunan AV2 video kodekini kullanmaya başlayacağını açıkladı.
Yeni AV2 teknolojisi, mevcut AV1 standardına kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha yüksek sıkıştırma verimliliği sağlayacak.
YouTube Mühendislik Direktörü Des Keane, 19 Mart 2026 itibarıyla kataloglarının yüzde 90'ından fazlasının AV1 formatında olduğunu ve AV2 yayınlarının 2027 başlarında web platformunda sunulacağını bildirdi.
Chrome Mühendislik Başkan Yardımcısı Jim Bankoski, AV2'nin çoklu video seçenekleri ve daha verimli görüntülü görüşmeler gibi tarayıcı tabanlı deneyimlere temel oluşturacağını belirtti.
İlk olarak webde kullanılacak olan formatın telefon ve televizyonlara gelişi donanım desteğine bağlı olup, AOMedia tüketici sınıfı CPU ve GPU desteği için henüz bir takvim açıklamadı.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

AV2'nin en dikkat çekici özelliği ise mevcut AV1 standardına kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha yüksek sıkıştırma verimliliği sunması. Bu sayede aynı görüntü kalitesi daha az veri kullanılarak sağlanabilecek. Yani internet bağlantısı yavaş olan kullanıcılar da daha kaliteli videoları daha az takılmayla izleyebilecek.

Tarih belli oldu: YouTube'da yeni dönem başlıyor!

YOUTUBE'DAN AV2 AÇIKLAMASI: 2027'DE BAŞLIYOR

FlatpanelsHD'nin aktardığına göre YouTube, yeni video formatını 2027'nin başlarında kullanıma sunmayı planlıyor. YouTube Mühendislik Direktörü Des Keane, platformun görüntü kalitesini artırırken oynatma kesintilerini en aza indirmeye odaklandığını belirtti.

Keane, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "YouTube, en az oynatma kesintisiyle en yüksek kalitede video sunan kodekleri destekliyor. 19 Mart 2026 itibarıyla, YouTube kataloğunun yüzde 90'ından fazlası AV1 formatında sunuluyor. Kullanıcılara çok daha iyi video kalitesi getiren ve yeni çoklu video özelliklerinin önünü açan AV2 ile yayın yapmaya başlayacağımız için heyecanlıyız. YouTube'daki AV2 yayınları, 2027'nin başlarından itibaren web platformunda sunulacak."

Tarih belli oldu: YouTube'da yeni dönem başlıyor!

DAHA AZ İNTERNET TÜKETİMİ, DAHA YÜKSEK GÖRÜNTÜ KALİTESİ

Yeni AV2 teknolojisi yalnızca videoların daha az kesintiyle oynatılmasını sağlamayacak. Aynı zamanda internet bağlantısının daha verimli kullanılmasına da yardımcı olacak. Mevcut AV1 formatına göre yaklaşık yüzde 30 daha iyi sıkıştırma sağlayan AV2, görüntü kalitesini korurken ihtiyaç duyulan veri miktarını azaltabilecek. Böylece bant genişliğini artırmadan daha yüksek çözünürlüklü yayınlar sunmak mümkün hale gelecek.

Bu değişiklik özellikle internet hızı düşük olan kullanıcılar açısından önem taşıyor. Video izlerken yaşanan donma ve bekleme sürelerinin azalması, yeni formatın en belirgin avantajlarından biri olacak.

Tarih belli oldu: YouTube'da yeni dönem başlıyor!

CHROME CEPHESİNDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

AV2'nin getireceği yenilikler yalnızca YouTube videolarıyla sınırlı kalmayabilir. Chrome Mühendislik Başkan Yardımcısı Jim Bankoski, yeni formatın tarayıcı üzerinden sunulan farklı görüntüleme deneyimlerine de katkı sağlayacağını söyledi.

Bankoski, "AV2, daha hızlı ve daha kaliteli yayın deneyiminin ötesinde çoklu video görünümü seçeneklerinden daha yüksek çözünürlüklü ve daha verimli görüntülü görüşmelere kadar, tarayıcı tabanlı yeni deneyimler için bir temel oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Tarih belli oldu: YouTube'da yeni dönem başlıyor!

İLK OLARAK WEBDE KULLANILACAK! TELEFONLAR VE TELEVİZYONLAR İÇİN TARİH YOK

YouTube'un AV2 geçişinde ilk adım web platformunda atılacak. Yeni formatın 2027'nin başlarından itibaren tarayıcı üzerinden izlenen videolarda kullanılması planlanıyor. Ancak teknolojinin tüm cihazlara ulaşması biraz daha zaman alabilir. Çünkü AV2'nin yaygınlaşması, işlemci ve grafik birimlerindeki donanım desteğine de bağlı.

Özellikle mobil cihazlarda donanım hızlandırmalı AV2 kod çözme desteği, videoların daha verimli oynatılmasında önemli rol oynayacak. Buna karşın AOMedia, tüketici sınıfı işlemcilerde (CPU) ve grafik işlemcilerde (GPU) AV2 desteğinin ne zaman sunulacağına ilişkin henüz bir takvim açıklamadı.

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ETİKETLER
#youtube
#Av2
#Flatpanelshd
#Des Keane
#Jim Bankoski
#Teknoloji
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