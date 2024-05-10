Tanıtım tarihi sızdırıldı: ChatGPT, Google rakibi arama motorunu kullanıma sunuyor

10 May 2024 13:47 - Güncelleme : 10 May 2024 13:49

Google telefonlara yeni özelliği yayınladı: Artık kapalı olsa bile tespit edilebilecek

Google telefonlara yeni özelliği yayınladı: Artık kapalı olsa bile tespit edilebilecek

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'nın, Google'a doğrudan rakip olacak bir arama motoru geliştirdiği iddiası bir süredir dolaşıyor. Şimdi de tanıtımın yapılacağı tarih sızdırıldı.

Reuters'in konu hakkında bilgisi olan iki kaynağa dayandırılan haberine göre, OpenAI arama motorunu 13 Mayıs Pazartesi günü lanse edecek.

GOOGLE ETKİNLİĞİ ÖNCESİ OPENAI'DAN HAMLE

Eğer doğruysa bu tarih, Google'ın Gemini ve Gemma gibi kendi üretken yapay zeka modellerinin yeni özelliklerini tanıtacağı öngörülen yıllık I/O konferansından bir gün öncesine denk geliyor.

ANDROID 15 DE DUYURULACAK

14 Mayıs Salı günü gerçekleşecek Google etkinliğinde ayrıca, Android işletim sisteminin yeni sürümü de resmen duyurulacak. Şu anda beta süreci kapsamında Google Pixel modellerinde test olarak kullanılabilen Android 15, kaçıranlar için yakında Samsung'a da geliyor.

Güney Koreli üreticinin, S928BXXU2BXE2 sürüm numarasına sahip yeni bir ürün yazılımını Galaxy S24 Ultra özelinde test etmeye başladığı öğrenildi. Bu sürümün (resmi olarak açıklanmasa da) Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi olduğu tahmin ediliyor.

CHATGPT ARAMA MOTORUNA SERTİFİKA ALINDI

OpenAI'nın 'ChatGPT' ve 'Search' (Arama) kelimelerini içeren search.chatgpt.com web sitesi için SSL sertifikası kaydettirdiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Şirket arama motorunu resmi olarak doğrulamadı ancak bu bilgi, Google ile rekabet etmek istediğini gösteriyor.

Bu arada ChatGPT'yi halihazırda arama motoru yerine kullanabiliyorsunuz. Google gibi gerçek zamanlı sonuçları gösteremiyor olsa da bilgi almak istediğiniz çoğu konuda (İstanbul'un fethiyle ilgili temel bilgiler gibi) sohbet botundan yardım alabiliyorsunuz.