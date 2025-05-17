TCG Anadolu ile Millî Mücadele yolculuğu başladı! Gençler Samsun’a uğurlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında TCG Anadolu gemisinin İstanbul’dan Samsun’a doğru “Millî Mücadele Yolculuğu’na” başladığını duyurdu. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençlerin Millî Mücadele’nin ilk adımının atıldığı Samsun’a uğurlandığını belirterek, “Geçmişten aldığı ilhamla geleceğe yürüyen gençlerimizle gurur duyuyoruz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle İstanbul’dan Samsun’a gidecek olan TCG Anadolu gemisinin yolculuğuna başladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bakan Bak paylaşımında, "Gençlerimizi 19 Mayıs kutlamalarımız kapsamında Milli Mücadele’nin ilk adımının şehri Samsun’a uğurladık.

Geçmişten aldığı ilhamla geleceğe yürüyen gençlerimizle gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.