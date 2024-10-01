TEKNOFEST Adana için geri sayım başladı! ANKA-3'ten Bayraktar TB3'e, festivalde sergilenecek ürünler

01 Ekim 2024 14:52 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 14:53

TEKNOFEST Havacılık, Teknoloji ve Uzay Festivali, 2-6 Ekim tarihlerinde Adana Havalimanı’nda düzenlenecek. 128 kurumun katılacağı festivalde, ANKA-3 ve Bayraktar TB3 gibi insansız hava araçları ilk uçuşlarını yapacak. ASELSAN, milli teknolojilerini sergilerken, çeşitli akrobasi gösterileri, simülasyonlar ve bilimsel atölyeler de ziyaretçilere sunulacak.

Türkiye'nin dört bir yanındaki teknoloji​ tutkunları, 2 Ekim'de (yarın) başlayacak TEKNOFEST​ Havacılık, Teknoloji ve Uzay Festivali'nin heyecanına hazırlanıyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen ve Adana​ Havalimanı'nın ev sahipliği yapacağı büyük buluşmada tam 128 kurum yer alacak.

TEKNOFEST, 270 BİN METREKARELİK ALANDA YAPILACAK

Görevliler hummalı bir şekilde çalışıyor. 270 bin metrekarelik alan, teknoloji tutkunlarının akınına uğrayacak. Geri sayım sürerken HÜRKUŞ, SOLOTÜRK ve insansız hava araçları gökyüzünde prova uçuşlarını yaparak izleyenleri şimdiden heyecanlandırıyor. Polis helikopterleri de Adana semalarında hazırlıklarını sürdürüyor.

TEKNOFEST, 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana'da, akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına, bilimsel atölyelerden sergilere kadar sayısız etkinlik ile her yaştan katılımcıya hitap edecek. Gökyüzü ve teknolojiye merak duyan herkes, bu festivali katılabilecek.

BAYRAKTAR TB3 VE ANKA-3, İLK UÇUŞLARINI YAPACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin insansız savaş uçağı ANKA-3 ve Bayraktar TB3'ün halka açık ilk uçuş gösterisini TEKNOFEST Adana'da yapacağını belirti. İlk TEKNOFEST'te 14 teknoloji yarışması düzenlediklerini bildiren Kacır, bu yıl 790 bin takımda 1 milyon 650 bin gencin projeleriyle yarıştıkları bilgisini paylaştı.

ASELSAN, MİLLİ TEKNOLOJİLERİNİ SERGİLEYECEK

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri haberleşme ihtiyaçlarını karşılayan ASELSAN de TEKNOFEST'te yerini alacak. Türkiye'nin kritik teknolojilerde dışa bağımlılığını azaltan ve iletişim güvenliğini üst düzeyde tutan oyun değiştirici etkiye sahip milli haberleşme teknolojilerini festivalde sergileyecek olan şirket, 80'den fazla ürün ve sistemiyle yerini alacak.

Festival alanında Gök Vatan'ın koruyucusu olan KORKUT Hava Savunma Sistemi, HİSAR-O Hava Savunma Sistemi, SİPER Atış Kontrol Merkezi, GÜRZ Hibrit Hava Savunma Sistemi ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Kara Araçları Deneyim Alanında ise ZMA-X İnsansız Zırhlı Muharebe Aracı ile ASLAN İnsansız Kara Aracı, TEKNOFEST kuşağıyla buluşacak.

TEKNOFEST, ADANA'NIN TİCARETİNE KATKI SAĞLAYACAK

TEKNOFEST sadece milyonlarca gencin, projeleriyle yarıştığı bir teknoloji festivali olmayacak. Aynı zamanda şehrin ticaretine ve sanayisine de büyük katkı sunacak.

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram da TEKNOFEST'in çok önemli bir etkinlik olduğunu söyledi. TEKNOFEST'in şehrin ticaretine önemli katkısı olduğunu belirten Bayram "Bugün Adana'da oteller dolu, birçok sektör bundan faydalanacak. Ticari getirisi çok fazla olacak." ifadelerini kullandı.